Nel Paese delle Meraviglie del tè: SweeTea Time riapre le sue porte

SweeTea Time riapre finalmente dopo la chiusura forzata di maggio, dovuta a un cortocircuito che ha causato seri danni ai macchinari. Per chi conosce questo angolo di eleganza british, è una notizia che sa di festa. Qui non si gusta solo tè: si vive un viaggio fuori dal tempo, un po’ come Alice che attraversa lo specchio per scoprire un mondo meraviglioso.

La riapertura diventa così l’occasione perfetta per riscoprire le colazioni originali, un invito a godersi la sala da tè già dal mattino. Perché non serve volare a Londra per un’autentica esperienza british: basta fermarsi qui, tra tazze fumanti, profumi avvolgenti e un’atmosfera da fiaba.

Un salotto inglese nel Varesotto

SweeTea Time non è un bar qualsiasi. È un’autentica sala da tè in stile inglese, con finissime porcellane Roy Kirkham (che è possibile acquistare) e oltre 70 selezioni di tè da tutto il mondo — dall’intramontabile Earl Grey ai blend più curiosi che cambiano colore con l’aggiunta di succo di limone — e una padrona di casa che è pasticcera e sommelier del tè. Stefania Conti, 28 anni, ha scelto di aprirla perché, come racconta lei stessa, «mi piace prendermi cura degli altri». Una passione nata da bambina, cresciuta con l’amore per la cucina e l’arte dell’accoglienza.

Un’esperienza da favola, dal mattino alla sera (perché è sempre l’ora del tè)

SweeTea Time non è solo afternoon tea con l’iconica alzatina di finger sandwiches salati, scones friabili e pasticceria mignon di ispirazione britannica; fin dalle 8 del mattino, infatti, questa accogliente sala da tè invita a un vero rito della colazione, trasformandosi in un luogo dove prendersi tempo per sé e godersi un momento speciale.

Il banco si riempie di fragranti cornetti sfogliati (vuoti o farciti con confetture selezionate), croissant vegani — anche con confettura —, mini cornetti ideali per chi ama un assaggio leggero, pain au chocolat burrosi e scone classici o con uvetta, da arricchire con clotted cream e composta di fragole come nella migliore tradizione inglese. Non mancano proposte più golose e creative: cookie vegani, biscotti secchi artigianali, tartelette mignon o grandi per un peccato di gola più importante, oltre a un’elegante torta del giorno sempre diversa, servita a generose porzioni.

Per chi ama la colazione lenta e abbondante, ci sono cupcake creativi (come Earl Grey, Red Velvet, lavanda e pesca, mango e cocco) e pancakes con topping a scelta tra sciroppo d’acero, miele, confetture di fragola o albicocca, crema di nocciola, pistacchio o caramello salato. E per i più golosi, l’aggiunta di frutti di bosco freschi rende ogni morso ancora più invitante.

SweeTea Time pensa anche a chi preferisce il salato al mattino con i bagel e i cornetti salati, farciti al momento con ingredienti freschi: salmone affumicato e formaggio spalmabile prosciutto cotto oppure varianti vegetariane e vegane che cambiano in base alla disponibilità del giorno.

E quando il caldo si fa sentire, la caffetteria si rinnova con una selezione di bevande fredde uniche: l’Iced Matcha giapponese, l’Iced Pink Lady Latte con latte di cocco, vaniglia e barbabietola, l’Iced Pumpkin Spice Latte con zucca ed espresso speziato o il suggestivo Iced Violet Taro Latte con patata viola dolce. Immancabili il bubble tea preparato con cura e il gelato artigianale che offre il classico fiordilatte e un gusto del giorno sempre diverso per una coccola estiva davvero speciale.

Il brunch: un rito di gusto e lentezza

Dalle 12 alle 14, il brunch quotidiano diventa un vero rito per chi ama rallentare e concedersi un’esperienza curata. Gli amanti dell’avocado non potranno resistere all’Avocado Toast con pane ai cereali antichi, formaggio spalmabile, hummus di barbabietola fatto in casa, avocado e salmone affumicato. Non mancano le Scrambled Eggs alla britannica, servite con pancakes soffici, bacon croccante e salsa yogurt, o le Uova alla Benedict (disponibili nel weekend) su bagel fragrante con bacon croccante, formaggio spalmabile e la classica salsa olandese per un tocco di pura eleganza inglese.

L’AperiTea: l’ora del tè che diventa aperitivo

Quando il pomeriggio si tinge di luci più soffuse, da SweeTea Time nasce un nuovo rituale: l’AperiTea. Qui la tradizione dell’afternoon tea incontra lo spirito italiano dell’aperitivo con cocktail speciali a base di tè e alzatine ricche di delizie perfette per uno spuntino elegante.

Ad accompagnarle, cocktail che rivisitano i classici in puro stile SweeTea Time: dal Gin Tea-Nic (tea nero Earl Grey, gin e acqua tonica al bergamotto) al SweeTea Mule (vodka, tea nero “La Città Incantata”, ginger beer e lime), perfetti per chi ama sperimentare.

Un sabato sera diverso

E non manca l’appuntamento serale: eccezionalmente per i mesi estivi, SweeTea Time apre anche la sera, dalle 19, trasformandosi in un vero salotto vittoriano, ispirato ai circoli letterari inglesi di un tempo. Un luogo dove ci si raccoglie per chiacchiere colte e tè serviti con eleganza, in un’atmosfera sospesa che sembra fatta apposta per storie e poesia.

Più di un locale: un piccolo Paese delle Meraviglie

SweeTea Time è un posto dove ci si sente ospiti d’onore. Un angolo di eleganza retrò dove è anche possibile acquistare dolci su ordinazione (anche in cake design in stile Lambeth, con frasi spiritose) e la possibilità di portare a casa una selezione di porcellane inglesi finissime.

Per chi ama il tè, è un paradiso; per chi cerca qualcosa di diverso dal solito, è un invito a rallentare e farsi sorprendere.

La riapertura è il momento perfetto per lasciarsi tentare: dopotutto, come insegnava il Cappellaio Matto, «è sempre l’ora del tè!».

Contatti

SweeTea Time

Via Sanvito Silvestro 70

T: 0332 176 0698

Ampio parcheggio disponibile accanto al locale -angolo via Castoldi- e presso il benzinaio di fronte (posti rosa dedicati)

Facebook | Instagram