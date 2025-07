Oltre 9 mila ingressi alla piscina comunale di Saronno, amatissima da bimbi e famiglie

Più di 9 mila ingressi in un mese e mezzo: la piscina comunale si conferma un punto di riferimento per l’estate saronnese. Nel mese di giugno sono stati registrati 6.563 accessi, mentre dal primo al 15 luglio sono già stati 2.462 gli ingressi nell’impianto di via Miola.

I dati sono in netto aumento: nel solo mese di giugno gli ingressi sono triplicati rispetto allo stesso periodo del 2024, segnando un trend di crescita costante e significativo.

A scegliere la piscina non sono solo i bagnanti occasionali. Poco meno di 230 volte atleti hanno scelto di allenarsi nell’impianto di via Miola, mentre oltre 200 saronnesi hanno sottoscritto un abbonamento da 10 ingressi, a conferma della fidelizzazione e dell’apprezzamento per il servizio offerto.

Un’attenzione particolare è stata riservata anche alle famiglie, che hanno trovato nell’ingresso family una soluzione comoda, economica e sempre più apprezzata. Quasi duemila gli accessi tra giugno e metà luglio.

L’opzione consente a genitori e bambini di trascorrere una giornata in sicurezza, con ampi spazi verdi, vasche per tutte le età e servizi pensati per il relax.

Spazio anche all’inclusione: oltre un centinaio di persone con disabilità hanno avuto accesso alla struttura nelle ultime sei settimane, usufruendo di ambienti senza barriere e di uno staff sempre disponibile a garantire l’accoglienza.

Tra le attrazioni più amate dai più piccoli, confermata l’area giochi Spray Park, con scivoli, spruzzi e giochi d’acqua interattivi: uno spazio progettato per il divertimento in totale sicurezza, dove trascorrere ore tra giochi e risate sotto il sole. Novità molto apprezzata dell’estate 2025 è la possibilità di organizzare eventi privati all’interno della piscina. Feste di compleanno, lauree, addii al nubilato o celibato si possono vivere in un contesto originale e divertente, con menù dedicati a base di pizza o hamburger grazie alla collaborazione con il Club house di Saronno e la possibilità di riservare aree esclusive.

L’estate della piscina è anche movimento e salute: fino a mercoledì 31 luglio sono attivi i corsi per bambini, ogni lunedì pomeriggio, con frequenza mono o bisettimanale. Sono iniziati anche i corsi per adulti, mentre ogni lunedì si svolgono le lezioni di acquaticità neonatale, per stimolare il rapporto con l’acqua già dai primi mesi di vita.

La piscina resta aperta tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, per offrire un’estate all’insegna del benessere e dello svago in uno spazio rinnovato, sicuro e accogliente.

Per informazioni e prenotazioni è possibile consultare https://www.piscinadisaronno.it/it-it/home