OSA Saronno in grande forma: quattro qualificazioni per gli Assoluti di Caorle

Grandi risultati per la OSA Saronno Libertas al Challenge Assoluto che si è svolto lo scorso fine settimana a Conegliano. Con un totale di quattro atleti qualificati, la squadra saronnese si prepara a vivere un’altra edizione dei Campionati Italiani Assoluti, che si terranno il 2 e 3 agosto a Caorle.

La competizione ha visto i propri protagonisti distinguersi nelle rispettive discipline, dimostrando grande forza e determinazione. Mattia Antonietti, in particolare, ha brillato con una performance straordinaria nei 200 metri, vincendo la gara con il suo nuovo record personale di 21.38, che gli permette non solo di qualificarsi per gli Assoluti, ma anche di entrare nella staffetta 4×100, già qualificata grazie al minimo richiesto.

Ottime notizie anche per altri tre atleti saronnesi. Vittoria Radaelli, campionessa italiana in carica nell’asta Promesse, ha centrato il 3° posto con una misura di 3,90 metri, qualificandosi per la rassegna di Caorle. Filippo Migliano, nel martello, ha ottenuto una prestazione notevole con il lancio di 58,98 metri, mentre Lorenzo Bruschi, nel giavellotto, ha conquistato la qualificazione con un lancio di 67,94 metri, anche lui con il 3° posto.

Purtroppo, non sono riusciti a qualificarsi per gli Assoluti Emanuele Trento, che nei 100 metri non è riuscito a centrare i primi tre, ma sarà comunque presente a Caorle nella staffetta 4×100, e la giovanissima Elisa Piuri, pur avendo ottenuto il primato personale nei 100 metri con il tempo di 11:11.72.

Un’altra grande prestazione è arrivata da Giorgia Marcomin, che nei 400 ostacoli ha fermato il cronometro su un 59.61, risultato che le ha permesso di staccare il secondo tempo della giornata, pur essendo già qualificata per gli Italiani Assoluti.