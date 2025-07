Pedone investito a Caronno Pertusella: 25enne soccorso in corso Italia

Un ragazzo di 25 anni è stato investito nel pomeriggio di oggi, martedì 30 luglio, a Caronno Pertusella. L’incidente è avvenuto poco dopo le 15 in corso Italia, all’altezza del civico 990, nel tratto vicino alla stazione FerrovieNord.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Azzurra di Caronno, oltre ai carabinieri della compagnia di Saronno. Le condizioni del giovane non sarebbero gravi: è stato portato in ospedale in “codice giallo”. (l’immagine di apertura è generata con intelligenza artificiale)

Corso Italia non è nuovo a episodi simili, anche di una certa gravità: sono almeno una mezza dozzina i ciclisti e pedoni travolti sul viale che congiunge i due abitati di Caronno e Pertusella.