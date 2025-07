Pedone investito in via Sanvito a Varese: un 28enne soccorso

Un giovane di 28 anni è stato investito nel primo pomeriggio di oggi, martedì 29 luglio, in via Silvestro Sanvito, a Varese.

L’allarme è scattato alle 15.40, nel tratto più vicino al centro cittadino, e ha visto l’intervento di ambulanza della Croce Rossa, automedica e Polizia Locale cittadina. L’uomo coinvolto è stato assistito sul posto e trasferito in ospedale per accertamenti: è ferito ma non in pericolo di vita.

La viabilità in zona ha subito rallentamenti durante le operazioni di soccorso, anche se la strada non è mai stata chiusa.

La Polizia Locale di Varese ha avviato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente e stabilire le eventuali responsabilità.