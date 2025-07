Principio d’incendio in un hotel di Lugano, evacuate 12 persone

Momenti di apprensione nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 25 luglio, per un principio d’incendio che si è sviluppato in uno stabile alberghiero di corso Pestalozzi a Lugano.

L’allarme è scattato alle 18.30 quando un denso fumo ha cominciato a uscire da un locale tecnico situato al piano interrato della struttura. Ancora da chiarire le cause, che saranno accertate dall’inchiesta avviata dalla Polizia cantonale.

In via precauzionale sono state evacuate 12 persone, che hanno potuto rientrare nell’edificio una volta che i locali sono stati messi in sicurezza. Non si registrano feriti: una sola persona è stata sottoposta a controlli medici sul posto, senza la necessità di ulteriori interventi.

Sul luogo sono intervenuti gli agenti della Polizia cantonale e della Polizia Città di Lugano, i pompieri di Lugano e i soccorritori della Croce Verde.

Le operazioni di spegnimento e arieggiamento dei locali hanno richiesto la chiusura temporanea di corso Pestalozzi, poi riaperto una volta conclusi i lavori di messa in sicurezza.