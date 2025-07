Sabry Del Lupo trionfa nel “La Novella”. Lunedì sera si torna a correre

Si è aperta sabato 19 luglio la stagione estiva del galoppo all’Ippodromo delle Bettole che, nonostante le difficoltà attuali e la capienza ridotta (2420 ingressi), è riuscito ad accontentare gli appassionati di Varese cominciando subito con il botto. Ovvero con due appuntamenti rilevanti – il Premio La Novella e il Mario e Gaetano Benetti – per la prima volta disputati nella stessa serata.

Galleria fotografica “La Novella” e “Benetti” inaugurano la stagione estiva delle Bettole 4 di 27

Il premio La Novella ha visto svettare una delle grandi favorite, Sabry Del Lupo, cavalla allenata da Antonio Marcialis con Salvatore Sulas in sella. Sabry ha battuto la concorrenza a partire da Calzolaia, campionessa uscente di questa corsa ad handicap principale disputata sui 1.600 metri della pista in erba.

Il “Benetti” ha invece visto festeggiare Bruno Grizzetti grazie alla vittoria di Naisha, cavalla di genealogia nobile (è figlia di Sea The Stars) montata da Dario Di Tocco con i colori della scuderia Borsani. Naisha si è imposta sull’esperta Lechro al termine di una gara sui 2.250 metri. Un risultato che potrebbe aprire alla vincitrice le porte del Gran Premio Città di Varese previsto per il prossimo 6 settembre, l’appuntamento clou che non vede vincere una femmina dai tempi di Carajuve (1997).

Nelle altre gare della serata vittorie per Time of Rebirth e Federico Bossa nel “Premio Carletti”, per Deep Dive e Danila Cherio nello “Zaini” dedicato a gentlemen a amazzoni, e per la doppietta firmata Dario Vargiu con Wind Fire Storm nel “Gianclemente Terzaghi” ed Ersilia nel “Maria Sacco”.

LUNEDI’ IN PISTA

A differenza degli anni scorsi, le Bettole riaccendono i riflettori a due soli giorni di distanza: lunedì 21 dalle 20,30 seconda serata con altre sei corse in calendario. Le prime due sono quelle con la maggiore dotazione, entrambi maiden sui 1.500 metri su erba: si comincia con il Premio Protezione Civile (occhio ad Amour de Chat e Lethal Emperor) seguito a ruota dal Premio Guidi Lion’s Club (Promise Land da seguire).

Nel “Duccio Madera”, terza corsa, spazio agli amatori in sella e ai velocisti tra i cavalli (1000 metri) mentre il quarto appuntamento è il Premio Angera, handicap di minima con nove cavalli (Polastri potrebbe sfruttare un peso non eccessivo) si corre sui 1.500 metri in sabbia. Ultime due gare sono il Premio Al Borducan (handicap, 1.500 metri, sabbia) e il “Boarezzo” (handicap di minima, 2.150, sabbia).