Saronno rompe il silenzio su Gaza: questa sera alle 22 campane e pentole contro l’indifferenza

Questa sera, domenica 27 luglio alle 22 le chiese di Saronno, la rete “4 passi di Pace”, il Partito democratico e diversi cittadini parteciperanno all’iniziativa “Gaza muore di fame: Disertiamo il silenzio”.

«Scenderemo in Piazza Libertà a Saronno, muniti di pentole, coperchi e quanto altro può servire per rompere il silenzio con il quale stanno uccidendo un popolo per dimostrare che non esiste la Palestina – spiega la referente della Rete “4 passi di pace” – Al rumore delle pentole si unirà il suono delle campane di tutte le Chiese di Saronno, come disposto dal nostro Prevosto. Restiamo umani, disertiamo il silenzio, come diceva Papa Francesco, facciamo chiasso».

Anche il Partito democratico di Saronno si unisce all’iniziativa per far sentire la voce dei cittadini contro quello che sta avvenendo a Gaza.

«Il Pd ribadisce la posizione della segreteria nazionale dove si è sempre condannata come azione terroristica quella fatta da Hamas il 7 ottobre 2023 – si legge in una nota della segreteria cittadina – Allo stesso tempo il Pd condanna il governo di Netanyahu per quella che viene ormai considerata una strage del popolo palestinese con oltre 60.000 morti di cui la metà sono bambini. Leggiamo tutti i giorni gli attacchi del loro esercito contro i cittadini in coda per il cibo, situazione vergognosa contro i diritti umanitari. La guerra che sta conducendo il governo israeliano è mirato ad eliminare il popolo palestinese da Gaza (come affermato da alcuni membri del governo) e farne un territorio israeliano, se non una nuova “riviera” turistica! Alcuni Stati, Spagna, Francia ed altri hanno già annunciato di riconoscere la Palestina come Stato mentre il governo italiano si nasconde dietro scuse ridicole, pur di non far irritare l’amico Trump. Il Pd ribadisce la richiesta che l’Italia riconosca i diritti del popolo palestinese ad avere un proprio Stato. Per questo stasera saremo presenti anche noi a far sentire la nostra voce insieme ai cittadini di Saronno».