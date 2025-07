Si ribaltano in auto sulla salita tra Gornate e Carnago, soccorsi tre ragazzi

Ribaltamento nella notte a Gornate Olona: l’auto su cui viaggiava un gruppo di ragazzi si è rovesciata in via Monte Grappa, all’imbocco della salita della Madonna del Respiro che porta verso Carnago (la foto è d’archivio).

L‘incidente è accaduto all’una di notte di domenica, sul posto sono intervenute una squadra dei vigili del fuoco, un’ambulanza dell’Sos Carnago e un’autoinfermieristica: gli operatori hanno prestato soccorso a tre ragazzi, un diciassettenne, un diciottenne e un diciannovenne.

Per fortuna nonostante il veicolo ribaltato l’urto non è stato violento: i tre se la sono cavata con medicazione sul posto, mentre vigili del fuoco rimettevano in carreggiata il veicolo.

Sul posto hanno operato anche i carabinieri di Saronno, competenti per la zona di Carnago (estremo Nord dell’area di competenza).

Pompieri e ambulanze erano stati impegnati anche un’ora prima per un incidente avvenuto a Gallarate proprio di fronte alla caserma dei Carabinieri: in questo caso sul posto hanno operato due ambulanze della Croce Rossa di Gallarate, che hanno portato in ospedale (uno a Gallarate, uno a Legnano) due giovani di 21 e 27 anni. Entrambi non hanno riportato ferite gravi.