Softball giovanile, Saronno trionfa nel 10° torneo “Giancarlo Bianchi”

Il diamante di via De Sanctis si è riempito di applausi e festeggiamenti per la 10a edizione del Torneo Internazionale Giancarlo Bianchi, appuntamento giovanile di softball che da giovedì 24 a domenica 27 luglio ha portato a Saronno squadre da tutta Italia e dall’estero.

La manifestazione, disputata sotto l’egida della Federazione e organizzata dal Saronno Softball Baseball, ha visto protagoniste le formazioni Under 16 di Avigliana Rebels, CALÌ Roma 1972, A.B. Caronno Softball, Softball La Loggia e le olandesi del Tex Town Tigers Enschede.

Il torneo si è chiuso con una sfida emozionante che ha incoronato la squadra di casa. Il Saronno Softball Baseball ha superato per 3-2 l’A.B. Caronno Softball grazie a un walk-off (ovvero un punto decisivo nell’ultimo inning) scrivendo una pagina speciale nella storia della competizione.

Sul podio si sono piazzate (terze) le Avigliana Rebels, vincenti nel derby piemontese contro il Softball La Loggia, mentre le olandesi del Tex Town Tigers Enschede hanno conquistato la quinta posizione battendo il Calì Roma 1972 nella prima sfida della domenica.

Oltre alla classifica finale, il torneo ha assegnato anche riconoscimenti personali. Il premio come miglior giocatrice, MVP, è andato a Sveva Mariotti dell’A.B. Caronno Softball. Gaia Frignani, che gioca con Saronno e Bluegirls Bologna, è stata premiata come migliore lanciatrice, mentre Camilla Carrasco, atleta di Saronno con passaporto statunitense, si è aggiudicata il riconoscimento come miglior battitore.

Fra i premiatori c’era anche Larry Casto, storico head coach della Inox Team, che nel 2022 guidò la squadra al triplete Scudetto, Coppa Italia e Coppa delle Coppe.

La società saronnese, guidata dal presidente Massimo Rotondo, ha voluto ringraziare pubblicamente i volontari che hanno reso possibile la manifestazione. Sotto la pioggia e nonostante le interruzioni hanno lavorato per ripristinare il campo, accogliere squadre e famiglie, gestire la distribuzione dei pasti e garantire assistenza costante durante le quattro giornate.

«Il torneo è stato una festa di sport e di comunità – sottolineano dal Saronno Softball Baseball – grazie a tutti coloro che hanno contribuito a renderlo possibile».