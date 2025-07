Spaccia droga e aggredisce un poliziotto: arrestato 23enne a Monza

Nel pomeriggio di lunedì 14 luglio 2025, gli agenti della Polizia di Stato di Monza, in servizio presso l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, hanno tratto in arresto un cittadino marocchino di 23 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Intorno alle 18:00, nel quartiere San Rocco, una Volante ha notato due giovani che, alla vista della pattuglia, hanno cambiato direzione in modo repentino e sospetto. Fermati per un controllo e risultati entrambi sprovvisti di documenti, uno dei due – poi identificato come il 23enne – ha estratto rapidamente dalla tasca un pezzo di hashish, cercando di occultarlo sotto l’auto di servizio con un calcio. Nel tentativo di fuggire, ha spintonato e colpito un agente, ma è stato prontamente bloccato.

Nel corso della perquisizione sono stati rinvenuti circa 45 grammi di hashish, altre cinque dosi già confezionate, un coltellino e una somma di denaro in piccoli tagli, presumibilmente provento dell’attività di spaccio. Entrambi i fermati risultano gravati da precedenti per spaccio e reati contro il patrimonio.

Il 23enne, regolare sul territorio ma senza fissa dimora, è stato arrestato e portato in Questura. L’arresto è stato convalidato il 15 luglio dal Tribunale di Monza, che ha disposto la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Monza e Brianza. In attesa della decisione sulla sua richiesta di protezione internazionale, il giovane è stato trasferito al CPR di Milano su disposizione del Questore.