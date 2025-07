Tre interventi pubblici ad Angera: Angera: dalla Bruschera alla scala di sicurezza dell’asilo

Nelle ultime settimane Angera ha visto completare tre piccoli lavori pubblici, «interventi che vogliono migliorare alcuni ambiti cittadini che da tempo richiedevano attenzione» specifica l’amministrazione comunale.

Nel rione Bruschera è stato sistemato il parchetto adiacente alla chiesa: una nuova pavimentazione di circa 50 metri quadrati, realizzata con blocchetti colorati posati a secco, che si integrano bene nel contesto. La scelta della pavimentazione in autobloccanti rende lo spazio più versatile e stabile, così da poter accogliere eventi come la festa rionale del primo weekend di settembre. Inoltre, è stata rifatta in sicurezza anche la pavimentazione cementizia che conduce alla fontanella pubblica.

Altro intervento importante riguarda la nuova sede dei Servizi Sociali, all’interno del Comune. Qui sono state piantate nuove essenze nelle fioriere dotate di impianto di irrigazione e installati rampicanti a mascherare la facciata. Una variante di progetto ha portato anche alla realizzazione di un bagno per disabili, assente nel progetto originario. All’interno degli spazi aperti è stata collocata una nuova fioriera a completamento degli arredi. «Terminiamo così un’opera di primaria importanza — spiega Simona Piscia, assessore ai lavori pubblici —In questo modo il cittadino può trovare tutti i servizi eroganti dall’ente presso il palazzo comunale».

Infine, si lavora anche sulla manutenzione della copertura della scuola materna “Vedani” di via Arena. Recentemente è stata posata una scala di sicurezza con gabbia, non prevista inizialmente, che permetterà di raggiungere il tetto piano per effettuare controlli e verifiche sulla tenuta della copertura.