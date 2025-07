Tre squadre non presentano ricorso: la Caronnese si avvicina alla Serie D

La Caronnese vede più vicina la Serie D. Ieri la Lega Nazionale Dilettanti ha comunicato che tre delle società in esame – Avezzano, Castelnuovo Vomano e Matera – da parte della Covisod (l’organo di controllo della categoria) non hanno fatto ricorso e verranno quindi escluse dal prossimo campionato. La società rossoblù si trova al quarto posto della graduatoria nazionale per i ripescaggi alla massima serie dei dilettanti e quindi ora è a un solo gradino dal ritorno in Serie D.

Emiliano Nitti, direttore generale della Caronnese, ha commentato la situazione con cautela: «Abbiamo grandissime speranze, molte possibilità, ma al momento ancora non ci sono i requisiti. Rispetto a qualche giorno fa ci sono possibilità in più, ma ancora non possiamo esultare».

Nei prossimi giorni la Covisod verificherà i ricorsi presentati dalle sette società rimaste sotto esame dopo aver consegnato la prima iscrizione «Se una delle sette non dovesse essere conforme per qualsiasi motivo e la Covisod la bocciasse, allora dovremmo entrare di diritto noi», ha aggiunto Nitti, sottolineando che la situazione è ancora in fase di monitoraggio. Ci sarebbe anche la pista che parte dalla Serie C, perché qualora società in difficoltà come la Triestina dovessero ritirare l’iscrizione, allora anche in quel caso, a effetto domino, potrebbe giovarne anche la società rossoblù.

Per il momento, quindi, la Caronnese continua a rimanere in attesa, con la speranza di vedere riconosciuta la scelta di richiedere il ripescaggio. Nei prossimi giorni la situazione dovrebbe delinearsi e a Caronno Pertusella sono pronti per fare il salto, compresi un paio di colpi di mercato già in canna.