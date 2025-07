Un weekend di musica e lago ad Angera

Musica protagonista del fine settimana di Angera. Di seguito i principali appuntamenti del weekend:

Venerdì 25 luglio al Parco Amaltheatro a Barzola di Angera – via ai Prati 7 (ingresso pedonale) alle ore 18.00 “Arlecchino, Pulcinella e Bibitello”,

spettacolo teatrale per famiglie a cura della compagnia Roggero.

Prenotazioni e info: info@amaltheatro.org

Venerdì 25 luglio alle Ex Scuole di Capronno – via Virgilio alle ore 21.30 “Un Mondo a Parte” prima serata della rassegna cinematografica “Esterno Notte”. Ingresso gratuito.

Info: filmstudio90@filmstudio90.it

Sabato 26 luglio sul lungolago Piazza Garibaldi – zona fontana e parco giochi, dalle ore 8.30 alle ore 12.30, “Mercatino a km 0” a cura dei produttori locali. Accesso libero.

Info: polizia-locale@comune.angera. it

Sabato 26 e Domenica 27 luglio uscite in vele d’epoca per turisti e residenti dal Porto Asburgico, a rotazione per tutto il giorno a partire dalle ore 9.

Iniziativa a cura della Fondazione Officine dell’Acqua e l’Associazione Vele d’Epoca Verbano, promossa dal Comune di Angera..

Info: info@veledepocaverbano.com

Sabato 26 luglio “uscite in SUP” ad Angera alle 9.30 e al tramonto su prenotazione. Per info e iscrizioni: sito supmindfulness.it

Sabato 26 luglio in Piazzetta Sama, nel cuore del borgo, alle ore 21.00 “Concerto d’Estate” del Corpo Musicale Angerese Santa Cecilia. Accesso libero. Info: pagina FB Corpo Musicale Angerese S. Cecilia