VelAsilo, i piccoli marinai dell’asilo Ugo Bassi di Inarzo alla scoperta della vela sul lago di Varese

Piccoli velisti crescono. Grande successo dell’edizione estiva di “VelAsilo”, l’attività di avvicinamento alla vela dedicata ai bambini dell’asilo, organizzata dalla Sezione di Varese della Lega Navale Italiana che si è svolta sulle acque del lago di Varese.

L’iniziativa, unica nel suo genere, ha coinvolto i bambini dell’Asilo Ugo Bassi di Inarzo in un percorso educativo e ludico che ha unito natura, gioco e scoperta. Obiettivo del progetto sviluppato da Sara Cavazzin (Coordinatrice scolastica) e Jacopo Arturi (Socio e Istruttore di vela) è stato introdurre i più piccoli alla bellezza della vela e alla conoscenza del territorio, favorendo un’esperienza diretta e coinvolgente a contatto con l’ambiente lacustre.

Il progetto si è articolato in più fasi: laboratori preparatori in aula, in cui i bambini hanno sperimentato con modelli di barchette autocostruite, riflettendo sugli elementi naturali – come vento e acqua – che agiscono su vele e scafi. Simulazioni a terra, durante le quali hanno potuto salire a bordo di un Optimist statico, vivendo in anteprima l’esperienza dell’imbarco. Navigazione sul lago, momento culminante dell’attività, che ha visto 28 bambini tra i 5 e i 6 anni salpare dal golfo tra Cazzago Brabbia e l’Isolino Virginia, accompagnati dai soci volontari della Lega Navale Italiana.

Sotto la guida esperta e attenta dei nostri soci, i piccoli “marinai” hanno appreso i primi rudimenti della vela, osservato flora e fauna del lago, e sperimentato le emozioni della navigazione in un ambiente sicuro e stimolante.

«VelAsilo rappresenta un esempio concreto di educazione ambientale e promozione della cultura nautica già dalla prima infanzia, con l’intento di avvicinare le nuove generazioni al lago, alla vela e al rispetto della natura attraverso l’esperienza diretta – spiega Jacopo Arturi- . La Lega Navale Italiana – Sezione di Varese ringrazia l’Asilo Ugo Bassi di Inarzo per la collaborazione e rinnova il proprio impegno a favore di iniziative che uniscano sport, educazione e territorio».