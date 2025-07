Villa Della Porta Bozzolo, visite esclusive al calar del sole

Sono quasi 400 le iniziative che fino a inizio settembre 2025 animeranno 30 Beni del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS in 14 regioni – dal Piemonte alla Sicilia, dalla Puglia alla Lombardia, passando per l’Umbria e le Marche – nell’ambito delle Sere FAI d’Estate, il ricco e variegato programma di eventi e visite speciali che vedrà prolungare straordinariamente l’orario di apertura dei Beni della Fondazione per ampliare le attività proposte al pubblico e offrire esperienze uniche, dal tramonto a mezzanotte.

Godendo della particolare atmosfera delle sere d’estate, sarà possibile passare del tempo a contatto con la natura, fare picnic sul prato al calar del sole, aperitivi al tramonto a bordo piscina e cene all’aperto a lume di candela e anche assistere a concerti, proiezioni di film e spettacoli sotto le stelle oltre che a piccole lezioni di astronomia. E ancora, prendere parte a visite al chiaro di luna e a incontri serali dedicati all’arte e alla letteratura e scoprire le bellezze e le peculiarità dei territori che circondano i Beni del FAI, grazie a iniziative che valorizzano le tradizioni e i prodotti locali.

Numerosi gli appuntamenti ospitati nei Beni del FAI lombardi: un fitto calendario che vedrà novità di grande interesse alternarsi ad appuntamenti “cult” diventati ormai irrinunciabili.





LE PROSSIME SERE FAI D’ESTATE NEI BENI DI VARESE E PROVINCIA

Villa Della Porta Bozzolo a Casalzuigno

Visita guidata al tramonto 25 luglio

Un appuntamento speciale per visitare Villa Della Porta Bozzolo al calar del sole. La Villa sarà aperta su prenotazione per un’esclusiva visita guidata a porte chiuse che permetterà di scoprire storia e segreti di questo luogo e godere dei colori e dell’atmosfera al tramonto dal suo scenografico giardino all’italiana. Al termine, per chi lo desidera, presso l’antica filanda sarà possibile gustare una snack box di prodotti del territorio realizzati da I Baldi di Laveno, un angolo di tradizione e gusto autentico sulle sponde del Lago Maggiore. Le visite verranno proposte in diversi orari: il 25 luglio alle ore 19.30 e alle 20; il 30 agosto alle ore 18.30 e alle 19.

Per prenotare clicca qui