Weekend ad Angera: teatro, cinema sotto le stelle e uscite in barca a vela

Angera si prepara a weekend d’estate particolarmente vivace. Venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 luglio tante proposte in programma che spaziano dal teatro per famiglie alle uscite in barca a vela, passando per il cinema sotto le stelle e la musica dal vivo. Gli appuntamenti sono organizzati da associazioni del territorio con il patrocinio del Comune di Angera. Un’occasione per vivere il borgo e il lago Maggiore in piena estate.

Venerdì: teatro per famiglie e cinema all’aperto

Si comincia venerdì 25 luglio con due iniziative. Alle 18.00 al Parco Amaltheatro di Barzola (via ai Prati 7, ingresso pedonale) va in scena Arlecchino, Pulcinella e Bibitello, spettacolo teatrale per famiglie curato dalla Compagnia Roggero. Per informazioni e prenotazioni è attiva la mail info@amaltheatro.org.

In serata, alle 21.30, le Ex Scuole di Capronno (via Virgilio) ospitano la proiezione di Un Mondo a Parte, primo titolo della rassegna cinematografica “Esterno Notte”. L’ingresso è gratuito e per informazioni si può scrivere a filmstudio90@filmstudio90.it.

Sabato e domenica: vele d’epoca e attività sul lago

Il weekend prosegue con le uscite in barca a vela organizzate dalla Fondazione Officine dell’Acqua e dall’Associazione Vele d’Epoca Verbano. L’iniziativa, promossa dal Comune di Angera, si svolge sabato 26 e domenica 27 luglio dal Porto Asburgico, con partenze a rotazione a partire dalle 9.00 e dedicate sia ai residenti che ai turisti. Per informazioni: info@veledepocaverbano.com.

Sempre sabato 26 luglio sono previste anche uscite in Sup, al mattino alle 9.30 e al tramonto, su prenotazione tramite il sito supmindfulness.it.

Musica nel borgo con il Concerto d’Estate

Sabato sera la musica invade il centro storico: alle 21.00 in Piazzetta Sama si esibisce il Corpo Musicale Angerese Santa Cecilia con il tradizionale Concerto d’Estate. L’evento è a ingresso libero, un momento di ritrovo e svago per gli angeresi e i visitatori.