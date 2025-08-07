A Como droga nascosta in casa: arrestato 51enne già sottoposto a misura alternativa

Varese News

Era sottoposto all’affidamento in prova ai servizi sociali, ma nella sua abitazione gestiva una vera e propria centrale per lo spaccio. È quanto scoperto dalla Polizia di Stato di Como, che nella notte tra lunedì e martedì ha arrestato un 51enne residente in via Varesina, già noto alle forze dell’ordine, per traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante un controllo di routine disposto dal Tribunale di Sorveglianza di Milano per accertare la presenza in casa dell’uomo, sono stati insospettiti dal suo comportamento: agitato, semisvestito e riluttante ad aprire la porta. Un forte odore di hashish ha fatto il resto.

La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di sequestrare 3 kg di marijuana, 2 kg di hashish e 2 kg di resina, insieme a materiale per il confezionamento, quattro coltelli, una bilancia di precisione, 53 ricariche al THC per sigarette elettroniche, una lampada per coltivazione indoor, semi e fertilizzanti, oltre a 4.000 euro in contanti e tre telefoni cellulari.

Il tutto era nascosto tra armadi, lavandini e frigorifero. Il 51enne, pluripregiudicato, aveva anche il divieto di assumere stupefacenti. Ora si trova in carcere, in attesa del processo per direttissima.

La Polizia proseguirà con i controlli mirati ai soggetti sottoposti a misure alternative per garantire il rispetto delle prescrizioni imposte.

Pubblicato il 07 Agosto 2025
