A Gavirate si cercano volontari per l’Alzheimer Fest del 6 e 7 settembre

L’Associazione Progetto Rughe di Gavirate è alla ricerca di volontarie e volontari pronti a mettersi in gioco per l’edizione 2025 dell’Alzheimer Fest, in programma il 6 e 7 settembre.

Due giorni per dare una mano… con entusiasmo

Chi vorrà partecipare potrà scegliere liberamente quanto tempo dedicare. L’evento si svolgerà:

Sabato 6 settembre dalle 9.00 alle 18.00 al Chiostro di Voltorre, e dalle 18.30 alle 24.00 nel centro storico di Gavirate

Domenica 7 settembre dalle 9.00 alle 18.00 sul lungolago di Gavirate

Le attività previste per i volontari vanno dal supporto logistico e amministrativo all’assistenza nei workshop, fino all’allestimento e alla sistemazione degli spazi prima e dopo gli eventi.

Come partecipare

Per unirsi alla squadra del Progetto Rughe basta avere un po’ di entusiasmo e voglia di condividere tempo ed energia per un evento che da anni unisce cultura, sensibilizzazione e comunità intorno al tema dell’Alzheimer.

Chi è interessato può scrivere all’indirizzo volontari@progettorugheodv.it o chiamare il numero 335 6815197.