A Gazzada Schianno, ampi uffici in affitto con monolocale adiacente

Gli spazi, in posizione comoda e molto servita, possono essere utilizzati insieme oppure in modo indipendente, offrendo massima flessibilità per attività professionali o miste

A Gazzada Schianno, in via Miglio 5, al piano superiore della storica sede di Varese News, si propongono in locazione ampi uffici con monolocale adiacente (utilizzabile come magazzino o abitazione). La struttura indipendente si trova sulla strada per Gallarate SS 341.

Gli spazi possono essere utilizzati insieme oppure in modo indipendente, offrendo massima flessibilità per attività professionali o miste.

Contatti per informazioni:

  • Studio Di Gregorio: 0332 459480

  • Tiziana: 334 1503962

La planimetria dei locali

 

Pubblicato il 11 Agosto 2025
