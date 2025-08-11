A Gazzada Schianno, ampi uffici in affitto con monolocale adiacente
Gli spazi, in posizione comoda e molto servita, possono essere utilizzati insieme oppure in modo indipendente, offrendo massima flessibilità per attività professionali o miste
A Gazzada Schianno, in via Miglio 5, al piano superiore della storica sede di Varese News, si propongono in locazione ampi uffici con monolocale adiacente (utilizzabile come magazzino o abitazione). La struttura indipendente si trova sulla strada per Gallarate SS 341.
Gli spazi possono essere utilizzati insieme oppure in modo indipendente, offrendo massima flessibilità per attività professionali o miste.
Contatti per informazioni:
-
Studio Di Gregorio: 0332 459480
-
Tiziana: 334 1503962
La planimetria dei locali
