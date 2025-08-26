Varese News

A Germignaga parte la collaborazione tra Comune e Oipa per la tutela degli animali

La convenzione firmata tra il Comune di Germignaga e l’Oipa prevede controlli settimanali sul territorio per migliorare la convivenza tra cittadini e animali

Il Comune di Germignaga ha avviato una nuova collaborazione con l’Oipa – Organizzazione Internazionale Protezione Animali – per potenziare il controllo sul benessere animale, la tutela ambientale e il decoro urbano. A sancire l’intesa, una convenzione firmata dal sindaco Marco Fazio e dal coordinatore del Nucleo Guardie EcoZoofile di Varese e Provincia, Carlo Tomasini.

Controlli e informazione sul territorio

L’accordo prevede una serie di interventi e servizi settimanali, svolti dalle guardie ecozoofile Oipa in affiancamento alla Polizia Locale. Ogni servizio durerà circa quattro ore e comprenderà:

. Controlli sulla condotta e detenzione dei cani, compreso l’uso corretto del guinzaglio e la raccolta delle deiezioni
. Monitoraggio delle aree di sgambamento per cani nei parchi e nelle aree verdi pubbliche
. Rilevazione della presenza di colonie feline
. Attività informative e repressive, anche con l’emissione di sanzioni amministrative
. Eventi di formazione e informazione per sensibilizzare la cittadinanza

Una scelta in linea con il nuovo regolamento

Questa collaborazione arriva dopo l’approvazione del nuovo regolamento comunale per il benessere animale, che rappresenta un tassello importante nella strategia dell’amministrazione.

«La firma di questa convenzione è una scelta che si affianca alla recente approvazione, da parte del consiglio comunale, del regolamento per il benessere animale – spiega il sindaco Marco Fazio –. Crediamo molto nell’idea di favorire una sempre migliore convivenza tra la collettività e gli animali presenti sul territorio. E questa può nascere solo da un rispetto di essi e delle regole. Proprio per questo, anche per garantire maggiore sicurezza e decoro, abbiamo inteso investire su questa collaborazione che sapremo essere fruttuosa e di positivo impatto sul nostro comune.»

26 Agosto 2025
