A Somma Lombardo, Mezzana si prepara a festeggiare la settima edizione di “OSS Week”

Preparativi in corso per la tre giorni di festa, musica e buona cucina per la settima edizione dell’OSS Week – Mezzana in Festa, organizzata dall’Oratorio Santo Stefano Somma Lombardo con la collaborazione dei volontari del Giugno Mezzanese.

Dal 5 al 7 settembre, in viale Don Ambrogio Marsegan, il borgo si prepara ad accogliere residenti e visitatori con un programma che unisce intrattenimento, tradizione gastronomica e momenti di comunità.

Costine e specialità, tra dj set e concerti live

L’OSS Week aprirà venerdì 5 settembre alle 18.30 con l’aperitivo dell’oratorio e, a seguire, l’apertura di cucina e pizzeria. Alle 21 è in programma il dj set curato dai ragazzi di Somma Desiderio, che darà il via alle serate musicali della festa.

Sabato 6 settembre sarà la volta del live della tribute band “Tattici dello Zen”, dedicato al repertorio dei Pinguini Tattici Nucleari: un appuntamento atteso dagli appassionati e ormai immancabile nella rassegna musicale di Mezzana.

Come da tradizione, protagonista della parte gastronomica sarà la costina, piatto simbolo dell’evento e vera specialità dell’oratorio.

Domenica il saluto a Don Basilio

Domenica 7 settembre la festa comincerà alle 12.30 con il pranzo di saluto a Don Basilio, che dopo nove anni di servizio nella comunità di Mezzana proseguirà il suo cammino pastorale in un’altra parrocchia.

La giornata continuerà dalle 18 con aperitivo e cucina e si chiude alle 20.30 con la serata danzante animata da Mary, che guiderà i balli di gruppo per il gran finale dell’edizione 2025. La conclusione sarà alle 23.30.