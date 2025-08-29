A un passo dai cento anni Angera saluta Luciano Andrini
Addio a una delle colonne dell'Anpi locale. Nonno Luciano si è spento nella notte tra mercoledì 27 e giovedì 28 agosto. In molti lo ricordano con grande affetto
Con un post diffuso sulla pagina Facebook del Comune di Angera, la sindaca Marcella Androni ha voluto ricordare pubblicamente Luciano Andrini, una delle colonne dell’Anpi cittadino, scomparso nella notte tra mercoledì 27 e giovedì 28 agosto.
«Avremmo dovuto festeggiare il tuo centesimo anno ma ci hai fatto uno scherzo che non aspettavamo. Ti ricordiamo presente alle celebrazioni del 25 aprile con il fazzoletto dei partigiani e alla festa dell’uva lo scorso anno “Il più anziano angerese presente” avevi detto. Grazie, Luciano, per aver percorso questo tratto di strada insieme».
Ad Angera e Taino Luciano Andrini era molto conosciuto e amato. In molti oggi lo ricordano per il suo impegno, per la sua testimonianza, per il lavoro (è stato uno dei dipendenti della ex Siai Marchetti) ma anche per la sua allegria e per il sorriso sempre pronto ad accogliere chi incontrava. Luciano era anche un nonno (e da alcuni anni bisnonno) affettuoso e disponibile, ricambiato dall’affetto della sua famiglia.
Classe ’25 se ne è andato a un passo dal traguardo del secolo di vita. In sua memoria si terrà una cerimonia laica nella chiesetta dell’ex Istituto Virgo Potens ad Angera (Via Aldo Moro). La cerimonia è in programma alle 11.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
PaoloFilterfree su Brutale pestaggio in centro a Varese. La testimonianza di un cittadino
Felice su Sabato è il giorno di Va Live Pal: musica, arte e impegno civile ai Giardini Estensi di Varese
gokusayan123 su Varese, arrestato per stalking un 20enne: pedinava una commessa da due mesi
GianPix su Un quaderno per chi ne ha bisogno: arriva a Varese lo “zaino sospeso”
Felice su Varese è la “capitale dei cani” in Insubria: oltre 9mila gli amici a quattro zampe registrati
lenny54 su Anche Laveno rompe il silenzio su Gaza
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.