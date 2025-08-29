A un passo dai cento anni Angera saluta Luciano Andrini

Con un post diffuso sulla pagina Facebook del Comune di Angera, la sindaca Marcella Androni ha voluto ricordare pubblicamente Luciano Andrini, una delle colonne dell’Anpi cittadino, scomparso nella notte tra mercoledì 27 e giovedì 28 agosto.

«Avremmo dovuto festeggiare il tuo centesimo anno ma ci hai fatto uno scherzo che non aspettavamo. Ti ricordiamo presente alle celebrazioni del 25 aprile con il fazzoletto dei partigiani e alla festa dell’uva lo scorso anno “Il più anziano angerese presente” avevi detto. Grazie, Luciano, per aver percorso questo tratto di strada insieme».

Ad Angera e Taino Luciano Andrini era molto conosciuto e amato. In molti oggi lo ricordano per il suo impegno, per la sua testimonianza, per il lavoro (è stato uno dei dipendenti della ex Siai Marchetti) ma anche per la sua allegria e per il sorriso sempre pronto ad accogliere chi incontrava. Luciano era anche un nonno (e da alcuni anni bisnonno) affettuoso e disponibile, ricambiato dall’affetto della sua famiglia.

Classe ’25 se ne è andato a un passo dal traguardo del secolo di vita. In sua memoria si terrà una cerimonia laica nella chiesetta dell’ex Istituto Virgo Potens ad Angera (Via Aldo Moro). La cerimonia è in programma alle 11.

