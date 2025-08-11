Addio a Stefano Perez, anima della Libreria degli Asinelli di Varese
Dopo quattordici mesi di terapie, si è spento il libraio e editore che con Laura Branchini aveva trasformato un sogno in un punto di riferimento culturale
La comunità culturale di Varese piange la scomparsa di Stefano Perez, libraio ed editore, compagno di vita e di avventure librarie di Laura Branchini, con la quale aveva dato vita alla Libreria degli Asinelli.
A darne notizia è stata la stessa libreria con un messaggio su Facebook intriso di dolore e affetto: «Due giorni fa il cuore di Stefano ha improvvisamente cessato di battere, dopo quattordici mesi di terapie che gli stavano salvando la vita. Eravamo ottimisti, lui già pieno di nuovi progetti, quasi pronto per tornare ad animare la nostra piccola e magica realtà con le sue idee, la sua gentilezza e il suo entusiasmo».
Parole che raccontano la passione di un uomo capace di intrecciare cultura e umanità, trasformando la libreria di piazza della Repubblica in un luogo di incontro, dialogo e scoperta. «Sarà sempre al mio fianco – prosegue il ricordo – in un cammino che non tradirà i nostri sogni».
Le esequie, aperte al pubblico, si terranno giovedì 14 agosto alle ore 15.00 nella sala del commiato del cimitero di Giubiano.
