Albero cade su un’auto in transito tra Orino e Azzio
Per fortuna nessuno si è fatto male. I vigili del fuoco impegnati per liberare veicolo e strada
I vigili del fuoco sono intervenuti sulla strada tra Orino e Azzio, in territorio di Azzio, per una pianta caduta su un veicolo in transito.
È accaduto a metà pomeriggio di domenica 10 agosto e per fortuna – va detto subito – si trattava di una pianta di piccole dimensioni, che ha solo ammaccato il cofano del veicolo passato al momento sbagliato nel posto sbagliato. Nessuno si è fatto male, non risultano neppure interventi del 118.
Han operato la squadra del distaccamento di Luino.
