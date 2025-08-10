Varese News

Albero cade su un’auto in transito tra Orino e Azzio

Per fortuna nessuno si è fatto male. I vigili del fuoco impegnati per liberare veicolo e strada

Generico 04 Aug 2025

I vigili del fuoco sono intervenuti sulla strada tra Orino e Azzio, in territorio di Azzio, per una pianta caduta su un veicolo in transito.

È accaduto a metà pomeriggio di domenica 10 agosto e per fortuna – va detto subito – si trattava di una pianta di piccole dimensioni, che ha solo ammaccato il cofano del veicolo passato al momento sbagliato nel posto sbagliato. Nessuno si è fatto male, non risultano neppure interventi del 118.

Han operato la squadra del distaccamento di Luino.

Pubblicato il 10 Agosto 2025
