Albizzate, 100mila euro per scuole e il nuovo parco giochi: ecco i lavori in programma

L’ultima seduta del consiglio comunale di Albizzate, prima della pausa estiva, ha approvato una variazione di bilancio che destina oltre 100mila euro a interventi di manutenzione straordinaria su edifici scolastici e spazi pubblici.

Le cifre e gli interventi

«Si tratta di risorse dell’avanzo libero – spiega il sindaco Mirko Zorzo – che abbiamo voluto utilizzare per opere importanti sul territorio, in particolare sulle scuole».

Nel dettaglio, 10mila euro saranno impiegati per la scuola dell’infanzia di via Colombo, mentre la somma più consistente, pari a 80mila euro, andrà agli edifici di via Dante che ospitano le scuole elementari e medie. Altri 10mila euro sono destinati alla scuola dell’infanzia Felicità Morandi di via Parini: l’importo servirà per interventi sulle facciate esterne e si aggiunge ai 20mila euro già stanziati a giugno e ai lavori previsti tramite i fondi del PNRR.

Sono inoltre previsti 10mila euro per l’acquisto del nuovo poliambulatorio e 8mila euro per la manutenzione straordinaria e la messa in sicurezza dell’area giochi che sorgerà in prossimità della sede degli Alpini.

Una nuova area giochi nell’area feste dietro al Comune

L’intervento da 8mila euro andrà a completare le risorse già messe a disposizione alla fine del 2024 per la realizzazione di un parco giochi nell’area dietro lo stabile comunale, accanto agli spazi usati per le feste degli Alpini. «Vogliamo creare uno spazio sicuro e fruibile per le famiglie – aggiunge Zorzo – che sarà pronto nei prossimi mesi».