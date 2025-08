Allerta temporali nella tarda mattinata di mercoledì anche per la provincia di Varese

La Protezione civile regionale ha emanato un bollettino di allerta gialla per temporali a partire dalle 12 di mercoledì 6 agosto e fino alle 9 del 7 agosto per le aree “IM-04“, che comprendono Laghi e Prealpi varesine. La fase operativa minima prevista è di “attenzione”, con la possibilità di attivare misure di monitoraggio locale e, se necessario, di innalzare il livello di allerta in base all’evoluzione dei fenomeni.

Secondo la sintesi meteorologica, non sono esclusi rovesci e temporali di breve durata ma localmente intensi, con possibili raffiche di vento e grandinate, soprattutto nelle aree prealpine e lacustri della provincia.

L’allerta

Per domani 06/08 si prevedono precipitazioni dalla seconda parte della giornata sparse a ridosso dei rilievi, con interessamento sparso anche della Pianura più probabile verso sera. Anche a carattere di rovescio e temporale. Venti sotto i 1500 metri dai quadranti orientali: inizialmente deboli, dal pomeriggio tendenti a rinforzare, oltre 700 metri a tratti moderati o forti, in particolare su Appennino con velocità medie orarie tra 20 e 35 km/h.

Situazione meteo

Secondo il Centro geofisico prealpino di Varese «l’anticiclone delle Azzore si allunga sull’Italia con bel tempo estivo. Una perturbazione in transito sull’Europa centrale mercoledì interesserà marginalmente le Alpi con passaggi nuvolosi e qualche temporale montano. Sarà seguita da aria via via più calda con aumento delle temperature e nuovamente gran caldo da venerdì».

Raccomandazioni ai cittadini

Le autorità invitano la popolazione a prestare particolare attenzione durante gli spostamenti e le attività all’aperto, specialmente vicino a corsi d’acqua e aree boschive. È raccomandato restare aggiornati tramite i canali ufficiali della Protezione civile e delle amministrazioni comunali, in particolare attraverso l’app e il portale allertaLOM.

“Coc“ di protezione civile attivo sul nodo idraulico di Milano

Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha emanato un’allerta meteo gialla (ordinaria) per rischio temporali dalle ore 12 di domani, mercoledì 6 agosto, alle ore 9 di giovedì 7 agosto.

Durante l’allerta meteo si invitano i cittadini e le cittadine a porre particolare attenzione in prossimità delle aree a rischio esondazione dei due fiumi e dei sottopassi. Inoltre, si ricorda di non sostare sotto e nelle vicinanze degli alberi e nei pressi di impalcature di cantieri, dehors e tende. È importante provvedere alla messa in sicurezza di oggetti e vasi sui balconi e di tutti i manufatti che possono essere spostati dalle intemperie. È importante anche prestare attenzione ai fenomeni meteorologici in occasione di eventi all’aperto, al fine di prevenire situazioni di pericolo. Il Centro operativo comunale (COC) della Protezione civile di Milano sarà attivo per il monitoraggio e per coordinare gli eventuali interventi in città.

Le altre aree interessate dall’allerta

In ambito regionale, oltre Varese e Milano sono interessate dal rischio di temporali la Valchiavenna, Media e Bassa Valtellina, Lario e Prealpi Occidentali, Orobie Bergamasche, Valcamonica, Laghi e Prealpi Orientali, Bassa Pianura Orientale, Appennino Pavese, Pianura Centrale.