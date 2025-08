Angera “fa il pieno” per notte dei fuochi sul Lago Maggiore: “La serata ha funzionato alla perfezione”

«Una manifestazione che ha funzionato alla perfezione». Soddisfazione palpabile al palazzo comunale di Angera, il giorno dopo “Lumina”, la notte dei fuochi d’artificio sul Lago Maggiore tra la sponda lombarda e quella piemontese ad Arona.

«Ad Angera grande afflusso di persone, complice la presenza di street food e mercato sotto al viale alberato – commenta la sindaca Marcella Androni, esprimendo piena soddisfazione -. La manifestazione ha funzionato alla perfezione, con la macchina della sicurezza in piena attività grazie all’organizzazione della Polizia Locale (in collaborazione con altri comuni), le forze dell’ordine e i volontari di Protezione Civile (una settantina da diversi distaccamenti) che vorrei ringraziare pubblicamente».

Quella dei fuochi è stata, con ogni probabilità, la serata principale dell’estate angerese, che proseguirà con altri appuntamenti lungo tutto il mese di agosto. Lo conferma anche l’assessore al Turismo e alla Cultura, Giacomo Baranzini, già proiettato sulle manifestazioni di settembre.

«Angera ha accolto migliaia di persone per un singolo evento e ne ospita altrettante con eventi diluiti in tutto il periodo estivo – aggiunge Baranzini -. Abbiamo proposte per tutti i gusti. Il prossimo fine settimana scopriremo gli artisti del Lago Maggiore grazie a un docufilm nell’ambito del Festival dei laghi lombardi e a breve sarà ultimato il programma per il settembre angerese».