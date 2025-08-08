Anziano investito a Somma Lombardo in via Milano: intervento d’urgenza dei soccorsi

In via Milano a Somma Lombardo un anziano di 85 anni è stato investito da un veicolo intorno alle 8:45 di venerdì.

L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Gallarate insieme a due equipaggi sanitari: un’ambulanza base della Croce Rossa di Gallarate e un’automedica del 118 di Varese, intervenuta in codice verde.

L’uomo, rimasto ferito nell’impatto, è stato stabilizzato sul posto e successivamente trasportato in ospedale in codice giallo: le sue condizioni sono serie ma non critiche.

Le forze dell’ordine stanno ora procedendo con gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente e verificare eventuali responsabilità. Secondo una prima ricostruzione, la vittima stava attraversando la strada quando è stato colpito da un’auto in transito.