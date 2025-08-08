Varese News

Gallarate/Malpensa

Anziano investito a Somma Lombardo in via Milano: intervento d’urgenza dei soccorsi

L’85enne è stato trasportato in ospedale in codice giallo. Accertamenti in corso da parte dei carabinieri di Gallarate

gallarate generico

In via Milano a Somma Lombardo un anziano di 85 anni è stato investito da un veicolo intorno alle 8:45 di venerdì.

L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Gallarate insieme a due equipaggi sanitari: un’ambulanza base della Croce Rossa di Gallarate e un’automedica del 118 di Varese, intervenuta in codice verde.

L’uomo, rimasto ferito nell’impatto, è stato stabilizzato sul posto e successivamente trasportato in ospedale in codice giallo: le sue condizioni sono serie ma non critiche.

Le forze dell’ordine stanno ora procedendo con gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente e verificare eventuali responsabilità. Secondo una prima ricostruzione, la vittima stava attraversando la strada quando è stato colpito da un’auto in transito.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 08 Agosto 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.