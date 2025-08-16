Varese News

Animali

Appello a Varese per ritrovare il cane Fred

Si è smarrito a Casbeno nella serata di Ferragosto un Jack Russell di 14 anni

Generico 11 Aug 2025

Scava scava, il cane Fred è arrivato a superare la recinzione di casa. E adesso la sua padrona lo cerca dal momento che non si trova più da ieri sera, Ferragosto.

Fred è un Jack Russell di 14 anni che si è perso nella zona di Casbeno. L’allarme è stato lanciato dalla padrona, Barbara, che chiede aiuto a chiunque possa averlo avvistato.

Fred è un cane anziano e potrebbe trovarsi in difficoltà: da qui l’urgenza di diffondere il più possibile l’appello. «Vi chiedo cortesemente di segnalare lo smarrimento – spiega Barbara – Fred si è perso ieri notte, chiunque lo vedesse mi contatti».

Il numero da chiamare in caso di avvistamento è 335 6591927.

La speranza è che la mobilitazione dei cittadini di Casbeno e dintorni possa riportare al più presto Fred a casa, al sicuro tra le braccia della sua famiglia.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 16 Agosto 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.