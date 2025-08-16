Appello a Varese per ritrovare il cane Fred
Si è smarrito a Casbeno nella serata di Ferragosto un Jack Russell di 14 anni
Scava scava, il cane Fred è arrivato a superare la recinzione di casa. E adesso la sua padrona lo cerca dal momento che non si trova più da ieri sera, Ferragosto.
Fred è un Jack Russell di 14 anni che si è perso nella zona di Casbeno. L’allarme è stato lanciato dalla padrona, Barbara, che chiede aiuto a chiunque possa averlo avvistato.
Fred è un cane anziano e potrebbe trovarsi in difficoltà: da qui l’urgenza di diffondere il più possibile l’appello. «Vi chiedo cortesemente di segnalare lo smarrimento – spiega Barbara – Fred si è perso ieri notte, chiunque lo vedesse mi contatti».
Il numero da chiamare in caso di avvistamento è 335 6591927.
La speranza è che la mobilitazione dei cittadini di Casbeno e dintorni possa riportare al più presto Fred a casa, al sicuro tra le braccia della sua famiglia.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Il pericoloso gioco alla stazione Ferno-Lonate: ragazzini attraversano i binari nel tunnel
lenny54 su È arrivato il gran giorno a Monteviasco: dopo sette anni di stop riparte la funivia
Adriana Andriani su Bogno, la Fondazione Sacro Cuore in liquidazione. Bini: "Non c'erano le condizioni economiche per proseguire"
Bruno Paolillo su Ottant’anni fa Hiroshima: la memoria della bomba che cambiò il mondo
PaoloFilterfree su Vigili del fuoco, organico solo sulla carta: Candiani denuncia l’abuso delle leggi speciali. "Vuote anche le case Aler in convenzione"
Alessandro Zanzi su Crescono le diagnosi di disabilità tra i minori di Varese: +500% in 10 anni
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.