Appello a Varese per ritrovare il cane Fred

Scava scava, il cane Fred è arrivato a superare la recinzione di casa. E adesso la sua padrona lo cerca dal momento che non si trova più da ieri sera, Ferragosto.

Fred è un Jack Russell di 14 anni che si è perso nella zona di Casbeno. L’allarme è stato lanciato dalla padrona, Barbara, che chiede aiuto a chiunque possa averlo avvistato.

Fred è un cane anziano e potrebbe trovarsi in difficoltà: da qui l’urgenza di diffondere il più possibile l’appello. «Vi chiedo cortesemente di segnalare lo smarrimento – spiega Barbara – Fred si è perso ieri notte, chiunque lo vedesse mi contatti».

Il numero da chiamare in caso di avvistamento è 335 6591927.

La speranza è che la mobilitazione dei cittadini di Casbeno e dintorni possa riportare al più presto Fred a casa, al sicuro tra le braccia della sua famiglia.