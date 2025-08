Arresti per furti a Milano nelle stazioni, fermato un ricercato

Controlli intensificati nel fine settimana nelle principali stazioni ferroviarie di Milano, dove la polizia di Stato ha arrestato quattro persone nell’ambito del piano “Stazioni Sicure”.

Nel pomeriggio di sabato 2 agosto, un polacco di 54 anni è stato fermato in Piazza Luigi di Savoia grazie alla segnalazione della Polfer: poco prima, su un treno ad alta velocità, aveva sottratto due valigie a un viaggiatore (valore: 10.000 euro) ed era fuggito. La refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario e l’uomo è stato trattenuto in Questura, con arresto convalidato in rito direttissimo.

Domenica mattina, due algerini di 29 e 31 anni, entrambi irregolari, sono stati colti in flagranza mentre tentavano di allontanarsi dalla stazione Centrale con uno zaino rubato poco prima grazie a un gioco di distrazione con all’interno effetti personali e farmaci salvavita. Anche per loro è scattato l’arresto e la procedura per l’espulsione.

Sempre domenica, alla stazione di Porta Garibaldi, un cittadino indiano è stato fermato senza documenti: da un controllo è emerso un ordine di cattura per furto risalente al 2015. L’uomo è stato trasferito al carcere di San Vittore per scontare la pena.