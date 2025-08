Aveva 2 etti di hashish in casa, arrestato a Verbania

Un ventenne residente a Verbania è stato arrestato dai Carabinieri della Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia del capoluogo per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è scattata dopo una serie di servizi di osservazione condotti nei pressi della sua abitazione.

I sospetti dei militari

Da qualche tempo i Carabinieri avevano notato un anomalo via vai di giovani conosciuti come assuntori di droga nei pressi dell’appartamento del ragazzo. Alcuni di loro sono stati fermati subito dopo essere usciti dall’abitazione e trovati in possesso di piccole quantità di stupefacente, confermando i sospetti degli investigatori.

La perquisizione e il sequestro

Decisi a verificare la situazione, i militari hanno proceduto a una perquisizione domiciliare. Il giovane, messo alle strette, ha consegnato due panetti di hashish nascosti in due marsupi, uno sotto il letto e l’altro in una cassettiera. Il sequestro ha riguardato complessivamente circa 200 grammi di droga e un bilancino di precisione. Uno dei panetti era ancora sigillato, l’altro parzialmente utilizzato.

Arresto e domiciliari

Il ventenne è stato arrestato in flagranza di reato e, su disposizione dell’Autorità giudiziaria, posto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione.