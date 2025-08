Bellinzona, schianto in autostrada: grave un 24enne

Grave incidente stradale in Canton Ticino dove alle 6,30 di questa mattina – martedì 5 agosto – un giovane è rimasto ferito sull’autostrada A2 all’altezza di Moleno, frazione di Bellinzona.

L’automobilista è un 24enne tedesco che viaggiava in direzione Sud: per cause ancora da stabilire il giovane ha tamponato violentemente un mezzo pesante che lo precedeva. L’uomo è stato stabilizzato sul posto dal personale di Tre Valli Soccorso e dalla Rega che lo ha trasportato in elicottero in ospedale dove è ricoverato in pericolo di vita.

Sul posto dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Cantonale, cui sono stati affidati i rilievi e la gestione della viabilità, e i pompieri di Biasca che hanno messo in sicurezza l’area. Per consentire le operazioni di soccorso il tratto autostradale interessato dall’incidente è stato chiuso per un periodo; una carreggiata è stata in seguito riaperta alle 7.45.