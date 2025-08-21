Varese News

Biblioteca comunale di Busto Arsizio: chiusura anticipata il 25 e 29 agosto per lavori all’impianto elettrico

A causa di lavori alla cabina elettrica del Municipio, lunedì 25 e venerdì 29 agosto la Biblioteca comunale potrà garantire i servizi solo fino alle ore 14

La Biblioteca comunale chiuderà in anticipo nelle giornate di lunedì 25 e venerdì 29 agosto 2025. A causa di lavori al sistema elettromeccanico della cabina elettrica del Municipio, tutte le sale verranno chiuse al pubblico alle ore 14.00.

Interruzione dell’energia e stop ai servizi digitali

L’intervento tecnico prevede il riallestimento della cabina che fornisce energia elettrica a diversi spazi comunali, tra cui la biblioteca. Lo spegnimento della sala CED, da cui dipendono servizi digitali come internet, telefono, videosorveglianza e varchi, è previsto a partire dalle ore 13.45.

Per questo motivo, nelle due giornate indicate sarà possibile usufruire dei servizi bibliotecari soltanto nella fascia mattutina. Dalle ore 14.00 tutti gli ambienti verranno chiusi e i servizi temporaneamente sospesi.

Riapertura regolare dal 26 agosto

Il servizio riprenderà regolarmente martedì 26 e giovedì 28 agosto. La chiusura anticipata riguarda esclusivamente lunedì 25 e venerdì 29 agosto, giorni in cui sono previsti i lavori alla rete elettrica.

Il Comune si scusa con l’utenza per il disagio, sottolineando che si tratta di un intervento necessario e programmato.

Pubblicato il 21 Agosto 2025
