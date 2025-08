Bosco (Obiettivo Comune) sulle dimissioni di Trovato: «Perché non dire la verità ai cittadini?»

Durante il Consiglio comunale del 30 luglio a Gazzada Schianno, il punto due dell’ordine del giorno ha riguardato la surroga del consigliere comunale dimissionario Salvatore Trovato, che ricopriva contemporaneamente il ruolo di assessore e di responsabile dell’ufficio tecnico comunale. L’argomento ha riacceso il dibattito sulle motivazioni che hanno portato alle dimissioni dell’architetto, formalizzate con una lettera datata 18 giugno 2025.

Francesco Bosco, capogruppo della lista di opposizione Obiettivo Comune, ha espresso forti perplessità riguardo la gestione della vicenda da parte dell’amministrazione. «Il sindaco – ha osservato Bosco – ha cercato di minimizzare l’accaduto, glissando il problema e passando rapidamente alla nomina del nuovo consigliere, precisando che, lasciando tutti i ruoli compreso quello di consigliere, il posto di Trovato è passato di diritto a Daniele Prevedello, mentre Martignoni, già consigliere comunale, ha assunto l’incarico di assessore. Eppure, nella lettera di dimissioni, l’architetto Trovato parla chiaramente di incompatibilità politico-ambientale. Perché allora raccontare ai cittadini che si trattava solo di un impegno troppo gravoso?».

Bosco sottolinea come le prime ricostruzioni, avessero richiamato dichiarazioni del sindaco secondo cui la decisione era legata al peso degli incarichi ricoperti. «La vera ragione emerge però direttamente dal documento ufficiale – prosegue Bosco – e ieri, al termine del consiglio comunale, Trovato lo ha ribadito pubblicamente, parlando di incompatibilità politica. Se questa era la motivazione reale, non si comprende perché non dirlo fin da subito».

Secondo Bosco, le dimissioni rappresentano una perdita significativa per la maggioranza, sostenuta da Lega e Fratelli d’Italia: «La squadra di governo perde un pezzo importante – ha affermato – eppure il sindaco si dice ottimista e guarda avanti. La realtà è che il Comune ha perso un anno di tempo e ora si riparte da zero».

«Ci auguriamo – conclude – che il rinnovo della squadra porti finalmente stabilità e possa restituire efficienza all’azione amministrativa nell’interesse dei cittadini».