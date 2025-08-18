Varese News

Lavoro

Cassa integrazione: Brescia guida la Lombardia e Bergamo supera Milano

Nel secondo trimestre 2025 la provincia bresciana concentra il 28,5% delle ore di cig, seguono Bergamo (20,9%) e Milano (17,2%). Crescite record a Cremona e Lodi, cali invece a Lecco, Pavia e Varese

cassa integrazione

La cassa integrazione richiesta in Lombardia nel secondo trimestre del 2025 scende del 5% rispetto al trimestre precedente. Fanno meglio nord Italia e Italia con il -19,2% e -22,3%.
Guardando invece al tendenziale, ossia al confronto con il secondo trimestre del 2024, la cig risulta in crescita del 15,7% in Lombardia, dell’11,4% nel nord Italia e del 13,6% nel paese.
In regione il calo è maggiore nella gestione ordinaria (14,8%), mentre sale la cassa straordinaria (19,2%) e ancora di più il FIS (66,2%), anche se in questo caso i numeri assoluti sono bassi, 742.706 ore su un totale di quasi 28 milioni di ore richieste.

Lavoro generiche

CRESCE LA STRAORDINARIA

L’incremento della straordinaria è determinato dal comparto crisi e riorganizzazione che sale del 42,6%. Anche in termini tendenziali l’incremento dell’ordinaria risulta più contenuto di quello generale (4,6%), mentre la straordinaria sale del 46,6% rispetto a un anno prima a causa del raddoppio delle ore richieste nel comparto crisi e riorganizzazione. Sale anche il FIS del 33,2%.
C’è quindi un miglioramento congiunturale generale rispetto al trimestre precedente ed insieme un appesantimento di situazioni di crisi strutturali specifiche, localizzate nei settori chimico, tessile, dei trasporti e del commercio.

Lavoro generiche

LA CLASSIFICA DEI TERRITORI

Passando ai territori, al primo posto per richiesta di cig si conferma Brescia (28,5% sul totale regionale). Al secondo posto Bergamo (20,9%) sorpassa Milano (17,2%). Segue al quarto posto Varese (14,1%), quindi Como (8,4%), Mantova (7,4%), Monza/Brianza (6,8%) e a seguire le altre province.
Le variazioni congiunturali sono in calo nelle province di Lecco, Sondrio, Como, Pavia, Milano, Lodi, Varese, Monza/Brianza, Bergamo, comprese tra il 54% della prima e il 4,4% dell’ultima. Crescono nelle province di Cremona (202,3%) e Mantova (41,9%), mentre a Brescia la situazione rimane stabile. Le variazioni tendenziali sono in gran parte positive, tranne che a Lecco (-29,2%), Pavia (-26,8%), Varese (-25,3%) e Como (-16%).

Lavoro generiche

LA CRESCITA PER SETTORI

In particolare c’è una forte crescita a Cremona (519,2%), Lodi (101,2%) e Brescia (70,9%), seguite a distanza dalle province restanti. Tra i settori il metalmeccanico assorbe da solo poco più della metà dell’incremento della cig, seguito a distanza dal tessile e dal chimico plastico.
Le variazioni in crescita rispetto al mese precedente riguardano soprattutto i servizi, a partire dai trasporti (322,3%), servizi vari (185,5) e commercio (71,5%). Valori alti anche per l’agro-alimentare (178,3%).
Nell’industria gli incrementi sono molto più contenuti, con il picco nel settore delle costruzioni (32,9%), e due settori risultano in calo, il metalmeccanico (-19,4%) e il tessile (-4,8%).
Anche in termini tendenziali il settore dei trasporti segna un forte incremento (369,9%), seguito dal commercio (109%), dall’agro-alimentare (93%), dal chimico-plastico (76,9%) e dal grafico-editoriale (57,8%). Nel metalmeccanico la crescita è molto più contenuta (15,6%), mentre sono in calo il settore tessile, delle costruzioni e dei servizi vari.

di
Pubblicato il 18 Agosto 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.