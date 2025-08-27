Castiglione Olona piange Silverio Picasso: “Uomo di grande cuore”
Il Comune ha scritto un post in ricordo: "Un uomo semplice, ma capace di donare immensamente: alla sua comunità, ai luoghi che ha aiutato e al cuore di chi lo ha conosciuto"
La comunità di Castiglione Olona saluta con affetto e commozione Silverio Picasso. Sui profili social anche il Comune ha condiviso un ricorso: “Uomo che con la sua semplicità e il suo grande cuore ha lasciato un segno profondo nel paese e non solo”.
Genovese di nascita ma castiglionese d’adozione, Silverio ha vissuto per molti anni a Castiglione Olona, lavorando alla Mazzucchelli 1849. Nel 2015 l’amministrazione comunale gli conferì il Sigillo Civico, riconoscimento per il suo impegno civile e umano.
La sua vera vocazione, però, è sempre stata l’aiuto verso gli altri. Da missionario laico, in Africa ha dedicato tempo ed energie alla costruzione di pozzi e scuole, portando speranza e futuro a intere comunità.
Amante dell’arte in tutte le sue forme – dalla poesia alla musica, dalla pittura alla scultura – sapeva trasformare emozioni e vissuto in parole e immagini. Le sue poesie, raccolte in diversi libri, raccontano con profondità le esperienze maturate durante le missioni. A Castiglione Olona aveva scelto di mettere la sua passione culturale al servizio della collettività, collaborando come volontario al Museo della Collegiata con l’associazione A.MA.D. – Amici di Masolino e Dintorni
“Un uomo semplice, ma capace di donare immensamente: alla sua comunità, ai luoghi che ha aiutato e al cuore di chi lo ha conosciuto”.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
GianPix su Un quaderno per chi ne ha bisogno: arriva a Varese lo “zaino sospeso”
Felice su Varese è la “capitale dei cani” in Insubria: oltre 9mila gli amici a quattro zampe registrati
lenny54 su Anche Laveno rompe il silenzio su Gaza
Felice su Anche Laveno rompe il silenzio su Gaza
fracode su Varese ancora in piazza per la Palestina: "Rompiamo il silenzio contro il genocidio"
Giuseppe Mantica su Un futuro nella musica per il cardiologo dell’ospedale di Gallarate Giovanni Gaudio in pensione a fine anno
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.