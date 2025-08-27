Castiglione Olona piange Silverio Picasso: “Uomo di grande cuore”

La comunità di Castiglione Olona saluta con affetto e commozione Silverio Picasso. Sui profili social anche il Comune ha condiviso un ricorso: “Uomo che con la sua semplicità e il suo grande cuore ha lasciato un segno profondo nel paese e non solo”.

Genovese di nascita ma castiglionese d’adozione, Silverio ha vissuto per molti anni a Castiglione Olona, lavorando alla Mazzucchelli 1849. Nel 2015 l’amministrazione comunale gli conferì il Sigillo Civico, riconoscimento per il suo impegno civile e umano.

La sua vera vocazione, però, è sempre stata l’aiuto verso gli altri. Da missionario laico, in Africa ha dedicato tempo ed energie alla costruzione di pozzi e scuole, portando speranza e futuro a intere comunità.

Amante dell’arte in tutte le sue forme – dalla poesia alla musica, dalla pittura alla scultura – sapeva trasformare emozioni e vissuto in parole e immagini. Le sue poesie, raccolte in diversi libri, raccontano con profondità le esperienze maturate durante le missioni. A Castiglione Olona aveva scelto di mettere la sua passione culturale al servizio della collettività, collaborando come volontario al Museo della Collegiata con l’associazione A.MA.D. – Amici di Masolino e Dintorni

“Un uomo semplice, ma capace di donare immensamente: alla sua comunità, ai luoghi che ha aiutato e al cuore di chi lo ha conosciuto”.