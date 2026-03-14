Uova, creatività e sapori: a Castiglione Olona la primavera si festeggia al Castello

Il borgo di Castiglione Olona si prepara a salutare l’arrivo della bella stagione con un evento che promette di animare una delle sue location più suggestive. Sabato 21 marzo 2026, la cornice del Castello di Monteruzzo (Via G. Marconi, 1) farà da sfondo a “Caccia alle uova: una festa in allegria”, una giornata pensata per le famiglie tra artigianato, musica e divertimento.

Artigianato e musica: il Mercatino di Primavera

Dalle ore 10:30 alle 17:30, le aree del castello ospiteranno il Mercatino di Primavera, realizzato in collaborazione con il gruppo “Passione e Creatività”. Sarà l’occasione per scoprire prodotti artigianali e creazioni handmade di creativi locali, oltre a banchi dedicati alle eccellenze gastronomiche, con una menzione speciale per i salumi e i formaggi tipici del Veneto. Ad accompagnare l’esplorazione tra gli stand sarà la voce di Lara, artista di strada che curerà l’animazione musicale per tutta la giornata.

Il pomeriggio dei piccoli: laboratori e binocoli speciali

Il programma entra nel vivo per i bambini a partire dalle ore 14:00. I più piccoli potranno partecipare a laboratori creativi dove costruiranno un binocolo speciale, strumento indispensabile per la sfida successiva. Al termine dei laboratori, ogni partecipante riceverà un attestato.

La Caccia alle Uova e la merenda

Alle ore 15:00 scatterà l’attesa Caccia alle Uova. Per garantire il divertimento di tutti in sicurezza, l’attività sarà suddivisa in due gruppi per fasce d’età. Una volta recuperati tutti i tesori pasquali, l’amministrazione offrirà a tutti i bambini una gustosa merenda.

Gastronomia e ospitalità

Per chi volesse trascorrere l’intera giornata al castello, CastellEventi gestirà il servizio ristorazione per il pranzo e la merenda. Per i più golosi non mancheranno angoli dedicati a zucchero filato, crepes, waffle e caramelle.