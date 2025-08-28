“Cerchiamo testimoni dell’incidente di via Milano a Somma Lombardo”
L’appello della famiglia dell’85enne investito lo scorso 8 agosto: "Mancano dettagli importanti, chi ha visto ci contatti"
La famiglia dell’anziano di 85 anni investito lo scorso 8 agosto in via Milano (sul Sempione) a Somma Lombardo lancia un appello pubblico per cercare testimoni.
L’uomo era stato soccorso e trasportato in ospedale in codice giallo.
Di seguito il testo integrale della lettera inviata alla redazione da parte della figlia l’85enne:
Come famiglia, vi vogliamo prima di tutto ringraziare per l’attenzione che avete prestato in merito alla vicenda.
Chiediamo ora il vostro aiuto per rintracciare i testimoni che erano presenti sul luogo dell’incidente. Mio padre non ha potuto dare la propria versione di quanto accaduto e mancano nella ricostruzione alcuni dettagli e informazioni che possono fare la differenza.
Vi chiediamo di pubblicare il nostro appello a tutti coloro che il giorno 8 agosto transitavano a piedi o in auto in via Milano (Sempione) tra le 08,40 e le 09,00 e che hanno assistito o visto parte dell’incidente a mettersi in contatto con noi. Lascio qui il mio recapito telefonico 3287467993.
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
GianPix su Un quaderno per chi ne ha bisogno: arriva a Varese lo “zaino sospeso”
Felice su Varese è la “capitale dei cani” in Insubria: oltre 9mila gli amici a quattro zampe registrati
lenny54 su Anche Laveno rompe il silenzio su Gaza
Felice su Anche Laveno rompe il silenzio su Gaza
fracode su Varese ancora in piazza per la Palestina: "Rompiamo il silenzio contro il genocidio"
Giuseppe Mantica su Un futuro nella musica per il cardiologo dell’ospedale di Gallarate Giovanni Gaudio in pensione a fine anno
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.