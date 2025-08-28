“Cerchiamo testimoni dell’incidente di via Milano a Somma Lombardo”

L’uomo era stato soccorso e trasportato in ospedale in codice giallo .

Come famiglia, vi vogliamo prima di tutto ringraziare per l’attenzione che avete prestato in merito alla vicenda.

Chiediamo ora il vostro aiuto per rintracciare i testimoni che erano presenti sul luogo dell’incidente. Mio padre non ha potuto dare la propria versione di quanto accaduto e mancano nella ricostruzione alcuni dettagli e informazioni che possono fare la differenza.

Vi chiediamo di pubblicare il nostro appello a tutti coloro che il giorno 8 agosto transitavano a piedi o in auto in via Milano (Sempione) tra le 08,40 e le 09,00 e che hanno assistito o visto parte dell’incidente a mettersi in contatto con noi. Lascio qui il mio recapito telefonico 3287467993.