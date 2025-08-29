Varese News

Cinque nuovi ambulatori di cardiochirurgia attivi sul territorio dal 1° settembre

La ASST Sette Laghi li aprirà a Sesto Calende, Tradate, Cittiglio, Luino e Angera. Il dottor Musazzi: «Un percorso più semplice per i cittadini e un percorso più breve in caso di necessità di intervento»

Da lunedì 1° settembre saranno attivi cinque nuovi ambulatori di cardiochirurgia destinati a ospitare le prime visite nelle strutture della ASST Sette Laghi sparse sul territorio. L’obiettivo è quello di favorire la valutazione cardiochirurgica, portandola in sedi più vicine ai cittadini.

I nuovi ambulatori saranno disponibili nella casa di comunità di Sesto Calende e negli ospedali di Tradate, Cittiglio, Angera e Luino, grazie ad una rete di collaborazione tra le diverse sedi per promuovere una presa in carico tempestiva e integrata dei pazienti.

Il servizio sarà gestito dagli specialisti della Cardiochirurgia dell’Ospedale di Circolo, diretta dal dottor Andrea Musazzi: rappresenta un filtro clinico fondamentale per individuare in tempi brevi l’eventuale indicazione a un intervento chirurgico, contribuendo così a snellire i tempi d’attesa e migliorare l’appropriatezza.

«Con questa iniziativa vogliamo offrire un accesso alla valutazione cardiochirurgica più comodo per i pazienti – sottolinea il dottor Musazzi – alleggerendo nello stesso tempo la sede varesina e ottimizzando le risorse disponibili. Per i cittadini questo si traduce in percorsi semplificati e in una presa in carico più vicina al proprio contesto di vita». Per accedere al servizio sarà necessaria la prenotazione tramite CUP, con impegnativa del Medico di Medicina Generale riportante l’indicazione per “Prima visita Cardiochirurgica”.

Pubblicato il 29 Agosto 2025
