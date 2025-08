Corsi gratuiti per installatori e manutentori della mobilità sostenibile: opportunità a Varese, Milano e Bergamo

Formare nuove figure professionali per rispondere alla crescente domanda di competenze nella mobilità elettrica e sostenibile. È questo l’obiettivo del nuovo percorso promosso da Regione Lombardia nell’ambito dei Patti Territoriali per le Competenze e per l’Occupazione.

Un percorso per diventare installatori e manutentori

Il Patto interprovinciale, che coinvolge Formaper (ente capofila), Provincia e Camera di Commercio di Varese, propone corsi gratuiti per qualificarsi come Installatori e Manutentori Elettrici ed Elettronici (livello EQF4). Il programma, di 30 ore, si svolgerà tra settembre e novembre 2025 a Varese, Bergamo e Milano.

Varese: 15-24 settembre, dalle 14 alle 18, Piazza Monte Grappa 5

Bergamo: 15-24 ottobre, Via Zilioli / Via Gavazzeni 3

Milano: 27 ottobre – 5 novembre, Via Amoretti 30

Chi può partecipare

L’iniziativa è rivolta a giovani maggiorenni, adulti disoccupati o in condizioni di precarietà economica, residenti o domiciliati in Lombardia. Non sono richiesti titoli di studio specifici, ma motivazione ad apprendere una nuova professione.

Al termine del percorso sono previsti attestati di competenza e certificazioni in materia di sicurezza sul lavoro (PEV, PAS, PEI).

Collaborazione con le imprese

I corsi sono realizzati in collaborazione con aziende del settore, interessate a inserire i partecipanti in percorsi lavorativi concreti, in particolare nella produzione e manutenzione di colonnine di ricarica.

Per informazioni e iscrizioni: Formaper – Tel. 02/8515.5272 – Email: pattomobilita@mi.camcom.it.