Curiglia con Monteviasco ospita “Risonanze” e “Tracce”: arte, improvvisazione e creatività in piazza

Per la prima volta Curiglia con Monteviasco diventa casa di una residenza artistica multidisciplinare. Dal 6 al 9 agosto 2025 il collettivo “Mondo.inventato“, in collaborazione con l’Associazione Culturale Confini e con l’ospitalità di Casa Matilda, porta nel piccolo borgo varesino quattro giorni di esplorazione, incontro e creazione condivisa.

Gli artisti si muovono tra strade e sentieri, osservando, ascoltando e lasciandosi ispirare dal luogo e dai suoi abitanti. I frutti di questa esperienza saranno restituiti alla comunità in due momenti pubblici distinti ma complementari.

8 agosto: “Risonanze” – l’arte che nasce sul momento

Venerdì 8 agosto alle 18:30, con ritrovo davanti alla chiesa di San Vittore, andrà in scena “Risonanze”: una rappresentazione improvvisata e irripetibile che unisce danza, voce e immagini. È il risultato diretto dei giorni di residenza, una composizione in tempo reale intimamente legata al territorio e alla sua atmosfera. Lo spettacolo, della durata di 45-60 minuti, è a ingresso libero. Si consiglia di parcheggiare presso il cimitero o in via Monte Tamaro.

9 agosto: “Tracce” – un laboratorio per allenare l’immaginazione

Sabato 9 agosto, dalle 10:00 alle 12:00, sempre con ritrovo davanti alla chiesa di San Vittore, il collettivo invita a partecipare a “Tracce”, un laboratorio aperto a chiunque voglia sperimentare. Attraverso voce, scrittura, disegno o movimento, i partecipanti dialogheranno con un luogo del borgo, scoprendo prospettive nuove e lasciando “tracce” creative da portare con sé.

L’iscrizione è obbligatoria entro giovedì 7 agosto e prevede un’offerta consapevole a partire da 15 euro. Si raccomandano abiti e scarpe comode.

Un invito a uscire dal web e incontrarsi in paese

“Usciamo dal web, incontriamoci in paese” è lo spirito dell’iniziativa, che mira a creare connessioni reali tra artisti, comunità e territorio. Mondo.inventato ringrazia Curiglia e i suoi abitanti, l’Associazione Culturale Confini e B&B Casa Matilda per il sostegno.

Per informazioni e iscrizioni:

IG: @Mondo.inventato

Email: mondoinventato@googlegroups.com

Sito: mondoinventato.my.canva.site

Tel.: +39 342 3647028