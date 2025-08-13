Diserbanti nei cimiteri di Gallarate: chiusure temporanee ad agosto e inizio settembre

I cimiteri cittadini di Gallarate resteranno chiusi in tre diverse giornate, tra agosto e settembre, per consentire operazioni di diserbo programmate e svolte nel rispetto delle normative sull’uso dei fitofarmaci.

L’intervento riguarderà tutti i cimiteri cittadini – quello monumentale e quelli rionali di Crenna, Cajello, Arnate e Cedrate – e sarà eseguito dalla società Eureka srl. Il prodotto utilizzato è il diserbante “Satellite”, a base di glifosato, con un tempo di rientro di 24 ore. Per sicurezza, l’accesso sarà vietato per 48 ore.

Le chiusure sono così calendarizzate:

Martedì 19 agosto 2025 : cimiteri di Cajello e Crenna

Martedì 26 agosto 2025 : cimiteri di Arnate e Cedrate

Martedì 2 settembre 2025: cimitero di Gallarate

La riapertura è prevista alle ore 7.30 dei giorni successivi:

Giovedì 21 agosto per Cajello e Crenna

Giovedì 28 agosto per Arnate e Cedrate

Giovedì 4 settembre per Gallarate

Sospensione delle tumulazioni e avvisi alla cittadinanza

Durante i giorni di trattamento saranno sospese tumulazioni e inumazioni, poiché il personale di Eureka sarà impegnato nei lavori. Tuttavia, sarà garantito il deposito di feretri, resti o urne cinerarie presso i depositi mortuari.

L’ordinanza prevede anche la possibilità di proroga in caso di condizioni meteo sfavorevoli.