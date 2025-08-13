Diserbanti nei cimiteri di Gallarate: chiusure temporanee ad agosto e inizio settembre
Sono previste chiusure per 48 ore dei diversi cimiteri cittadini, in date specifiche
I cimiteri cittadini di Gallarate resteranno chiusi in tre diverse giornate, tra agosto e settembre, per consentire operazioni di diserbo programmate e svolte nel rispetto delle normative sull’uso dei fitofarmaci.
L’intervento riguarderà tutti i cimiteri cittadini – quello monumentale e quelli rionali di Crenna, Cajello, Arnate e Cedrate – e sarà eseguito dalla società Eureka srl. Il prodotto utilizzato è il diserbante “Satellite”, a base di glifosato, con un tempo di rientro di 24 ore. Per sicurezza, l’accesso sarà vietato per 48 ore.
Le chiusure sono così calendarizzate:
-
Martedì 19 agosto 2025: cimiteri di Cajello e Crenna
-
Martedì 26 agosto 2025: cimiteri di Arnate e Cedrate
-
Martedì 2 settembre 2025: cimitero di Gallarate
La riapertura è prevista alle ore 7.30 dei giorni successivi:
-
Giovedì 21 agosto per Cajello e Crenna
-
Giovedì 28 agosto per Arnate e Cedrate
-
Giovedì 4 settembre per Gallarate
Sospensione delle tumulazioni e avvisi alla cittadinanza
Durante i giorni di trattamento saranno sospese tumulazioni e inumazioni, poiché il personale di Eureka sarà impegnato nei lavori. Tuttavia, sarà garantito il deposito di feretri, resti o urne cinerarie presso i depositi mortuari.
L’ordinanza prevede anche la possibilità di proroga in caso di condizioni meteo sfavorevoli.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Il pericoloso gioco alla stazione Ferno-Lonate: ragazzini attraversano i binari nel tunnel
lenny54 su È arrivato il gran giorno a Monteviasco: dopo sette anni di stop riparte la funivia
Adriana Andriani su Bogno, la Fondazione Sacro Cuore in liquidazione. Bini: "Non c'erano le condizioni economiche per proseguire"
Bruno Paolillo su Ottant’anni fa Hiroshima: la memoria della bomba che cambiò il mondo
PaoloFilterfree su Vigili del fuoco, organico solo sulla carta: Candiani denuncia l’abuso delle leggi speciali. "Vuote anche le case Aler in convenzione"
Alessandro Zanzi su Crescono le diagnosi di disabilità tra i minori di Varese: +500% in 10 anni
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.