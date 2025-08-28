Due arresti per rapina di orologi e tentato omicidio: colpi a Milano e Assago

Il 26 agosto i Carabinieri del Comando Provinciale di Milano hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due giovani, un cittadino italiano di 27 anni e un cittadino bosniaco di 26, ritenuti responsabili di una violenta rapina avvenuta lo scorso 5 luglio nel centro di Milano e di altri furti aggravati commessi tra Assago e il capoluogo lombardo.

La rapina in piazza Missori

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la sera del 5 luglio i due arrestati, agendo in concorso, hanno aggredito un 25enne italiano in piazza Missori, colpendolo ripetutamente con calci, pugni e persino con un martello alla testa, per impossessarsi del suo orologio dal valore di circa 4.000 euro.

La vittima ha riportato ferite gravi, considerate potenzialmente mortali.

Le indagini: telecamere, intercettazioni e pedinamenti

L’attività investigativa, condotta dal Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Milano, si è sviluppata attraverso l’analisi delle registrazioni delle videocamere di sorveglianza, intercettazioni, esame dei tabulati telefonici e pedinamenti. In breve tempo è stato possibile identificare gli autori e ricostruire l’intera dinamica del reato.

I colpi successivi: furti ad Assago e Milano

Dalle indagini sono emersi anche altri due episodi attribuiti agli stessi soggetti:

il 21 luglio 2025 nell’area di servizio Assago Ovest, dove sono stati rotti i vetri di un’auto per rubare i bagagli,

il 29 luglio 2025 in un centro commerciale di Milano, con modalità analoghe.

Sequestri durante le perquisizioni

Nel corso delle perquisizioni domiciliari, i Carabinieri hanno sequestrato: una replica di pistola priva del tappo rosso, circa 13.000 euro in contanti, diversi cellulari e tablet risultati di provenienza furtiva.

Sono in corso ulteriori accertamenti sul materiale sequestrato.