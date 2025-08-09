Festa della Montagna, in 300 per la 10ª Cronoscalata Tre Croci

Grande successo questa mattina per la 10ª edizione della Cronoscalata Tre Croci, tradizionale appuntamento sportivo che inaugura la Festa della Montagna di Varese, organizzata dal Gruppo Alpini Varese e Sestero.

Oltre 300 tra podisti e ciclisti hanno affrontato la salita verso il Campo dei Fiori in una giornata di sport e solidarietà.

I vincitori

Tra i podisti, vittoria per Gabriele Fior nella categoria maschile e per Elena Soffia in quella femminile.

Nella gara ciclistica, il primo posto è andato a Marco Uslenghi tra gli uomini e a Ester Vinke tra le donne.

Il premio per il gruppo podistico più numeroso è stato assegnato ai 7 Laghi Runners, mentre tra i ciclisti il primato di partecipazione è andato a Parkinsonmove.

Sport e solidarietà

Il ricavato della manifestazione sarà devoluto all’AISM (Associazione Italiana Sclerosi Multipla), confermando lo spirito solidale che da sempre accompagna l’evento.