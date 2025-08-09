Festa della Montagna, in 300 per la 10ª Cronoscalata Tre Croci
La salita verso il Campo dei Fiori ha visto in gara podisti e ciclisti di ogni età nella 10ª edizione della manifestazione. Premiati anche i gruppi più numerosi: 7 Laghi Runners e Parkinsonmove
Grande successo questa mattina per la 10ª edizione della Cronoscalata Tre Croci, tradizionale appuntamento sportivo che inaugura la Festa della Montagna di Varese, organizzata dal Gruppo Alpini Varese e Sestero.
Oltre 300 tra podisti e ciclisti hanno affrontato la salita verso il Campo dei Fiori in una giornata di sport e solidarietà.
I vincitori
Tra i podisti, vittoria per Gabriele Fior nella categoria maschile e per Elena Soffia in quella femminile.
Nella gara ciclistica, il primo posto è andato a Marco Uslenghi tra gli uomini e a Ester Vinke tra le donne.
Il premio per il gruppo podistico più numeroso è stato assegnato ai 7 Laghi Runners, mentre tra i ciclisti il primato di partecipazione è andato a Parkinsonmove.
Sport e solidarietà
Il ricavato della manifestazione sarà devoluto all’AISM (Associazione Italiana Sclerosi Multipla), confermando lo spirito solidale che da sempre accompagna l’evento.
