Varese News

Sport

Festa della Montagna, in 300 per la 10ª Cronoscalata Tre Croci

La salita verso il Campo dei Fiori ha visto in gara podisti e ciclisti di ogni età nella 10ª edizione della manifestazione. Premiati anche i gruppi più numerosi: 7 Laghi Runners e Parkinsonmove

Varese - Festa della Montagna 2025, la cronoscalata

Grande successo  questa mattina per la 10ª edizione della Cronoscalata Tre Croci, tradizionale appuntamento sportivo che inaugura la Festa della Montagna di Varese, organizzata dal Gruppo Alpini Varese e Sestero.

Galleria fotografica

Festa della Montagna 2025: i protagonisti della Cronoscalata 4 di 21
Varese - Festa della Montagna 2025, la cronoscalata
Varese - Festa della Montagna 2025, la cronoscalata
Varese - Festa della Montagna 2025, la cronoscalata
Varese - Festa della Montagna 2025, la cronoscalata

Oltre 300 tra podisti e ciclisti hanno affrontato la salita verso il Campo dei Fiori in una giornata di sport e solidarietà.

I vincitori

Tra i podisti, vittoria per Gabriele Fior nella categoria maschile e per Elena Soffia in quella femminile.
Nella gara ciclistica, il primo posto è andato a Marco Uslenghi tra gli uomini e a Ester Vinke tra le donne.
Il premio per il gruppo podistico più numeroso è stato assegnato ai 7 Laghi Runners, mentre tra i ciclisti il primato di partecipazione è andato a Parkinsonmove.

Sport e solidarietà

Il ricavato della manifestazione sarà devoluto all’AISM (Associazione Italiana Sclerosi Multipla), confermando lo spirito solidale che da sempre accompagna l’evento.

Leggi anche

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 09 Agosto 2025
Leggi i commenti

Galleria fotografica

Festa della Montagna 2025: i protagonisti della Cronoscalata 4 di 21
Varese - Festa della Montagna 2025, la cronoscalata
Varese - Festa della Montagna 2025, la cronoscalata
Varese - Festa della Montagna 2025, la cronoscalata
Varese - Festa della Montagna 2025, la cronoscalata

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.