Concerto di James Maddock alla Festa della Montagna al Campo dei fiori di Varese
Maddock porterà sul palco anche un omaggio a Fabrizio De André e un tributo al calciatore Gigi Riva. Per accedere al concerto è necessario utilizzare la navetta da via Manin
Sabato 9 agosto 2025 alle ore 21, il cantautore britannico James Maddock si esibirà a Campo dei Fiori, inaugurando i concerti serali della Festa della Montagna di Varese organizzata dagli alpini di Varese. L’ingresso è libero, con accesso solo tramite navetta da via Manin (zona Palazzetto dello Sport).
Maddock, noto per brani presenti in Serendipity e Dawson’s Creek, proporrà un repertorio che spazia tra rock, blues e soul, arricchito da due omaggi speciali: Andrea di De André in versione inglese e un brano dedicato a Gigi Riva.
L’evento è promosso dal Comune di Varese con il sostegno del Ministero del Turismo, nell’ambito del progetto “Da globale a locale”. Bar e cucina saranno attivi tutto il giorno.
Data dell’evento
Sabato 9 agosto 2025, ore 21.00
Luogo
Campo dei Fiori, Varese
Navetta obbligatoria da via Manin (zona Palazzetto dello Sport)
Contatti e info
www.comune.varese.it
Instagram: @e.varese_
Pagina Facebook: ÈVA Cultura e Turismo
