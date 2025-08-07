Concerto di James Maddock alla Festa della Montagna al Campo dei fiori di Varese

Sabato 9 agosto 2025 alle ore 21, il cantautore britannico James Maddock si esibirà a Campo dei Fiori, inaugurando i concerti serali della Festa della Montagna di Varese organizzata dagli alpini di Varese. L’ingresso è libero, con accesso solo tramite navetta da via Manin (zona Palazzetto dello Sport).

Maddock, noto per brani presenti in Serendipity e Dawson’s Creek, proporrà un repertorio che spazia tra rock, blues e soul, arricchito da due omaggi speciali: Andrea di De André in versione inglese e un brano dedicato a Gigi Riva.

L’evento è promosso dal Comune di Varese con il sostegno del Ministero del Turismo, nell’ambito del progetto “Da globale a locale”. Bar e cucina saranno attivi tutto il giorno.

Data dell’evento

Sabato 9 agosto 2025, ore 21.00

Luogo

Campo dei Fiori, Varese

Navetta obbligatoria da via Manin (zona Palazzetto dello Sport)

Contatti e info

www.comune.varese.it

Instagram: @e.varese_

Pagina Facebook: ÈVA Cultura e Turismo