Fiamme in una cella al carcere La Stampa di Cadro: lievi intossicazioni

Un principio di incendio è scoppiato nella serata di oggi, martedì 12 agosto, al carcere La Stampa di Cadro. L’allarme è scattato poco prima delle 19.30, quando, per cause ancora da accertare, le fiamme sono divampate all’interno della cella di un detenuto.

Gli agenti di custodia sono intervenuti immediatamente, mettendo in sicurezza sia i detenuti sia l’area coinvolta. In pochi minuti sul posto sono arrivati anche la Polizia cantonale, in supporto la Polizia Città di Lugano, i pompieri di Lugano e i soccorritori del 144.

I vigili del fuoco hanno domato le fiamme ed evacuato il fumo, mentre il personale sanitario ha assistito le persone coinvolte.

Tre persone portate in ospedale

Un agente di custodia e due detenuti hanno riportato lievi sintomi di intossicazione da fumo e, a titolo precauzionale, sono stati trasportati in ambulanza all’ospedale per controlli. Altri due agenti di custodia sono stati visitati direttamente sul posto.

Le autorità hanno confermato che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire le cause del principio di incendio. «Per il momento non verranno rilasciate ulteriori informazioni».

Il carcere La Stampa, nome con cui è comunemente indicato il Penitenziario cantonale di Lugano-La Stampa in Svizzera, si trova nella frazione di Cadro. In passato destinato alla detenzione di criminali e migranti irregolari, oggi ospita esclusivamente adulti in esecuzione di pena o misura. La struttura fa parte del sistema carcerario gestito dal Dipartimento di Giustizia del Canton Ticino.

