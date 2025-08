Fioriture algali nel Lago di Varese: ATS insubria sospende la balneazione

Negli ultimi giorni, le acque del Lago di Varese sono state interessate da un’importante fioritura di alghe, in particolare di cianobatteri, che possono produrre sostanze potenzialmente tossiche per la salute umana e animale.

A seguito dei rilevamenti effettuati da Ats Insubria, sono stati riscontrati livelli elevati di Microcistine, una sostanza che può causare reazioni cutanee. Per questo motivo, le autorità sanitarie raccomandano in via precauzionale di evitare la balneazione, soprattutto per i bambini piccoli, i soggetti allergici o coloro che soffrono di patologie dermatologiche.

Inoltre, si consiglia di non ingerire l’acqua del lago e, in caso di contatto con essa, di lavarsi accuratamente sotto la doccia e asciugarsi con attenzione. È fondamentale evitare il bagno nelle zone dove sono visibili le fioriture algali, e di non far entrare né abbeverare i cani nell’acqua. Si raccomanda anche di sospendere temporaneamente tutte le attività acquatiche e sportive.

ATS Insubria ha assicurato che continuerà a monitorare costantemente la situazione, con l’obiettivo di garantire la tutela della salute pubblica e dell’ambiente.