Fotografia e città: dal 4 al 14 settembre torna il Busto Arsizio Photo Contest

L’iniziativa ideata da Andreella Photo con il patrocinio del Comune unisce promozione del territorio e passione per la fotografia

busto arsizio photo contest 2024

Dal 4 al 14 settembre, le sale di Palazzo Marliani Cicogna a Busto Arsizio ospitano la mostra fotografica del Busto Arsizio Photo Contest 2024. L’iniziativa, nata nel 2018 da un’idea di Andreella Photo con il patrocinio del Comune, è ormai un appuntamento fisso per chi ama la fotografia e il racconto del territorio.

180 fotografi per raccontare la città

L’edizione 2024, svoltasi il 9 e 10 novembre, aveva coinvolto quasi 180 fotoamatori che si erano confrontati con quattro temi: Città sotto le stelle, Dialoghi silenziosi, Astratto quotidiano e Scatti d’autore. La giuria, composta dai fotografi professionisti Luisa Raimondi, Giorgia Carena, Ugo Baldassarre e Simone Andreella, aveva selezionato circa quaranta immagini per la mostra, tra vincitori, finalisti e menzioni speciali.

I vincitori dell’edizione 2024

  • Città sotto le stelle: Cristina Linguanti
  • Dialoghi silenziosi: Francesco Morello
  • Astratto quotidiano: Alessio Paganini
  • Scatti d’autore: Ivano Bernardi
busto arsizio photo contest 2024

Un’occasione per guardare la città con nuovi occhi

«La Busto raccontata attraverso lo sguardo privilegiato dell’obiettivo fotografico ci restituisce una città inedita, rivelata», ha commentato l’assessore alla Cultura Manuela Maffioli. Un concetto ribadito anche da Sarah Leoni di Andreella Photo: «Il Contest è un’occasione preziosa per promuovere la cultura fotografica in un’epoca dominata da immagini effimere».

Inaugurazione il 4 settembre con premiazione

L’inaugurazione della mostra si terrà giovedì 4 settembre alle ore 19. In quell’occasione verranno premiati i vincitori e saranno annunciate le date dell’edizione 2025. L’ingresso è gratuito e il museo sarà visitabile nei seguenti orari:

  • Martedì – Giovedì: 14.30 – 18.00
  • Venerdì: 9.30 – 13.00 / 14.30 – 18.00
  • Sabato: 14.30 – 18.30
  • Domenica: 15.00 – 18.30
  • Lunedì: chiuso

Pubblicato il 26 Agosto 2025
