Furto di rame in un’azienda dismessa di Como, trentenne in manette

Gli agenti, intervenuti all'interno della stamperia, sono riusciti a bloccarlo nonostante un tentativo di fuga nelle vie del centro cittadino

polizia como

Furto di rame sventato nel tardo pomeriggio di sabato dalla Polizia di Stato di Como. Gli agenti hanno ricevuto la segnalazione di un cittadino in merito alla presenza di intrusi all’interno di una stamperia dismessa sita in via Pannilani. L’intervento ha portato all’arrestato di un 30enne italiano con numerosi precedenti di polizia per ricettazione, appropriazione indebita, stupefacenti, danneggiamento, residente a Como ma domiciliato in provincia, per il furto di 570 grammi di rame.

Gli agenti delle volanti, intervenuti immediatamente sul posto ed entrati nell’area dismessa, hanno notato l’intruso intento nell’asportazione del rame. Dopo l’intimazione dei poliziotti, l’uomo ha cercato di darsi alla fuga per le vie adiacenti al centro cittadino. Ne è nato un inseguimento che ha portato al fermo e al successivo accompagnamento dell’uomo in Questura per l’identificazione. Oltre al materiale asportato, probabilmente oggetto di una successiva vendita a terzi, è stato trovato in possesso anche di arnesi utilizzati per entrare abusivamente nella stamperia nonché per rubare il rame, oltre a due cellulari e un coltello. Dalla perquisizione dello zaino dell’uomo i poliziotti hanno rinvenuto anche una piccola dose di sostanza stupefacente accertata essere eroina.

È stato arrestato per furto aggravato, possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli, nonché oggetti atti ad offendere e ricettazione. Il motorino utilizzato per il furto è stato posto sotto sequestro perché da opportune verifiche è risultato rubato. I poliziotti hanno prontamente avvisato i rappresentanti della ditta del furto che si sono recati in Questura per sporgere regolare denuncia. Contattato il P.M. che ha confermato l’arresto, l’uomo sarà giudicato questa mattina alle ore 10.30 con rito direttissimo.

Pubblicato il 18 Agosto 2025
