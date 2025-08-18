Furto di rame in un’azienda dismessa di Como, trentenne in manette
Gli agenti, intervenuti all'interno della stamperia, sono riusciti a bloccarlo nonostante un tentativo di fuga nelle vie del centro cittadino
Furto di rame sventato nel tardo pomeriggio di sabato dalla Polizia di Stato di Como. Gli agenti hanno ricevuto la segnalazione di un cittadino in merito alla presenza di intrusi all’interno di una stamperia dismessa sita in via Pannilani. L’intervento ha portato all’arrestato di un 30enne italiano con numerosi precedenti di polizia per ricettazione, appropriazione indebita, stupefacenti, danneggiamento, residente a Como ma domiciliato in provincia, per il furto di 570 grammi di rame.
Gli agenti delle volanti, intervenuti immediatamente sul posto ed entrati nell’area dismessa, hanno notato l’intruso intento nell’asportazione del rame. Dopo l’intimazione dei poliziotti, l’uomo ha cercato di darsi alla fuga per le vie adiacenti al centro cittadino. Ne è nato un inseguimento che ha portato al fermo e al successivo accompagnamento dell’uomo in Questura per l’identificazione. Oltre al materiale asportato, probabilmente oggetto di una successiva vendita a terzi, è stato trovato in possesso anche di arnesi utilizzati per entrare abusivamente nella stamperia nonché per rubare il rame, oltre a due cellulari e un coltello. Dalla perquisizione dello zaino dell’uomo i poliziotti hanno rinvenuto anche una piccola dose di sostanza stupefacente accertata essere eroina.
È stato arrestato per furto aggravato, possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli, nonché oggetti atti ad offendere e ricettazione. Il motorino utilizzato per il furto è stato posto sotto sequestro perché da opportune verifiche è risultato rubato. I poliziotti hanno prontamente avvisato i rappresentanti della ditta del furto che si sono recati in Questura per sporgere regolare denuncia. Contattato il P.M. che ha confermato l’arresto, l’uomo sarà giudicato questa mattina alle ore 10.30 con rito direttissimo.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Giuseppe Mantica su Un futuro nella musica per il cardiologo dell’ospedale di Gallarate Giovanni Gaudio in pensione a fine anno
Felice su Il pericoloso gioco alla stazione Ferno-Lonate: ragazzini attraversano i binari nel tunnel
lenny54 su È arrivato il gran giorno a Monteviasco: dopo sette anni di stop riparte la funivia
Adriana Andriani su Bogno, la Fondazione Sacro Cuore in liquidazione. Bini: "Non c'erano le condizioni economiche per proseguire"
Bruno Paolillo su Ottant’anni fa Hiroshima: la memoria della bomba che cambiò il mondo
PaoloFilterfree su Vigili del fuoco, organico solo sulla carta: Candiani denuncia l’abuso delle leggi speciali. "Vuote anche le case Aler in convenzione"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.